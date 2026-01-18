सर्दियों में नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार! बस सुबह पी लें अदरक-तुलसी-हल्दी का ये जबरदस्त काढ़ा

Immunity Booster Drink: सर्दियों का मौसम अपने साथ बीमारी लेकर आता है. इस मौसम में सर्दी-खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेदिक उपाय के रूप में अदरक, तुलसी और हल्की के काढ़े को इस मौसम में डाइट में शामिल करने की सलाह देता है. इसके सेवन से न केवल तेजी से इम्युनिटी बूस्ट होती है, बल्कि सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन से भी राहत मिलती है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

मंत्रालय के अनुसार, हर अच्छी आदत एक नई शुरुआत है. इस ठंड में अदरक, तुलसी और हल्दी के आसानी से बने घरेलू मिश्रण न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं. ये प्राकृतिक सामग्री आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, जो सर्दी के मौसम में आराम और स्वस्थ जीवन का छोटा और प्रभावी कदम हैं.

अदरक, तुलसी और हल्दी के फायदे

अदरक गले की खराश को शांत करता है, बलगम निकालता है और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. तुलसी (तुलसी) एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल है, जो फेफड़ों को साफ करती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है. हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो सूजन कम करता है और संक्रमण से लड़ता है. इन तीनों को मिलाकर बनाया जाने वाला काढ़ा या हर्बल ड्रिंक सर्दी में बहुत फायदेमंद साबित होता है.

काढ़े को बनाने का आसान तरीका?

आयुर्वेदाचार्य काढ़े को बनाने का आसान तरीका भी बताते हैं, 2 कप काढे़ के लिए 3 कप पानी लें. इसमें 1 इंच ताजा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 8-10 तुलसी की पत्तियां और आधा चम्मच हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी डालें. थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकते हैं. इसे मध्यम आंच पर 10-15 मिनट उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए. छानकर गुनगुना होने पर 1 चम्मच गुड़ या शहद मिलाएं. रोज सुबह-शाम पीने से शरीर गर्म रहता है, खांसी-जुकाम में राहत मिलती है और इम्युनिटी बढ़ती है. यह मिश्रण घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी तरह की एलर्जी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

