Advertisement
trendingNow13078889
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार! बस सुबह पी लें अदरक-तुलसी-हल्दी का ये जबरदस्त काढ़ा

सर्दियों में नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार! बस सुबह पी लें अदरक-तुलसी-हल्दी का ये जबरदस्त काढ़ा

Winter Health Tips: सर्दियों में सर्दी-जुकाम और गले की खराश से छुटकारा पाने के लिए अदरक, तुलसी और हल्दी का काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार! बस सुबह पी लें अदरक-तुलसी-हल्दी का ये जबरदस्त काढ़ा

Immunity Booster Drink: सर्दियों का मौसम अपने साथ बीमारी लेकर आता है. इस मौसम में सर्दी-खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेदिक उपाय के रूप में अदरक, तुलसी और हल्की के काढ़े को इस मौसम में डाइट में शामिल करने की सलाह देता है. इसके सेवन से न केवल तेजी से इम्युनिटी बूस्ट होती है, बल्कि सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन से भी राहत मिलती है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
मंत्रालय के अनुसार, हर अच्छी आदत एक नई शुरुआत है. इस ठंड में अदरक, तुलसी और हल्दी के आसानी से बने घरेलू मिश्रण न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं. ये प्राकृतिक सामग्री आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, जो सर्दी के मौसम में आराम और स्वस्थ जीवन का छोटा और प्रभावी कदम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अदरक, तुलसी और हल्दी के फायदे
अदरक गले की खराश को शांत करता है, बलगम निकालता है और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. तुलसी (तुलसी) एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल है, जो फेफड़ों को साफ करती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है. हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो सूजन कम करता है और संक्रमण से लड़ता है. इन तीनों को मिलाकर बनाया जाने वाला काढ़ा या हर्बल ड्रिंक सर्दी में बहुत फायदेमंद साबित होता है.

 

काढ़े को बनाने का आसान तरीका?
आयुर्वेदाचार्य काढ़े को बनाने का आसान तरीका भी बताते हैं, 2 कप काढे़ के लिए 3 कप पानी लें. इसमें 1 इंच ताजा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 8-10 तुलसी की पत्तियां और आधा चम्मच हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी डालें. थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकते हैं. इसे मध्यम आंच पर 10-15 मिनट उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए. छानकर गुनगुना होने पर 1 चम्मच गुड़ या शहद मिलाएं. रोज सुबह-शाम पीने से शरीर गर्म रहता है, खांसी-जुकाम में राहत मिलती है और इम्युनिटी बढ़ती है. यह मिश्रण घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी तरह की एलर्जी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Immunity Booster Drinkayurvedic kadha recipe

Trending news

क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
India UAE News in Hindi
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय