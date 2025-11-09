Advertisement
Health benefits of Guava: 1 अमरूद दिलाएगा 5 जबरदस्त फायदे, बस जान लीजिए इसे खाने का सही वक्त

Health benefits of Guava: ठंड के मौसम में रोज एक अमरूद आपको कई बड़े फायदे दे सकता है. अगर आप रोज सुबह खाली पेट एक अमरूद खा लें, तो यह इम्युनिटी, पाचन, वजन, दिल और त्वचा...हर चीज के लिए फायदेमंद है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:53 PM IST
Health benefits of Guava
Amrud khane fayde: ठंड का मौसम आ चुका है. इस मौसम में खुद फिट रखना एक चुनौती होती है. कई मौसमी बीमारियां होने का खतरा होता है. खानपान में जरा सी लापरवाही आपकी हालत बिगाड़ सकती है. सर्दियों में जिन फलों को खाने की सलाह दी जाती है उनमें अमरूद भी शामिल है. एक ऐसा फल है, जो स्वाद में मीठा और कुरकुरा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी दवा से कम नहीं है. यह विटामिन-C, फाइबर, पोटैशियम और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है. अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद खाते हैं, तो यह आपके पाचन से लेकर इम्युनिटी तक, शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. इसलिए इसे लोग "पावरफुल फल" भी कहते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे...

क्यों खास है अमरूद?

अमरूद में मौजूद पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. यह विटामिन-C का बड़ा स्रोत है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को ठीक रखता है. इतना ही नहीं, इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं. आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी यह वात–पित्त–कफ को संतुलित करता है. यही वजह है कि इसे खाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं.

सुबह खाली पेट अमरूद खाने के फायदे (Health benefits of Guava)

1. इम्युनिटी मजबूत करता है

अमरूद में संतरे से भी ज्यादा विटामिन-C पाया जाता है. यह शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. इम्युनिटी बूस्ट करके संक्रमण का खतरा कम करता है. मतलब ये कि जो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है.

2. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

अमरूद बेट की समस्याओं से राहत दिलाता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट साफ रखने में मदद करता है. इसके सेवन से कब्ज से राहत मिलती है. अगर आप गैस, बदहजमी या पेट के भारीपन की समस्या से परेशान हैं तो अमरूद का सेवन करें. इसे खाली पेट खाने से पेट की सफाई होती है.

3. वजन कम करने में मददगार

अमरूद की मदद से वजन कम किया जा सकता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. इसे खाने से पेट देर तक भरा रहता है. बार-बार खाने की इच्छा कम होती है, इसलिए यह वेट लॉस डाइट में बहुत उपयोगी है.

4. डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद

अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसमें मौजूद फाइबर शुगर लेवल को बढ़ने से रोके रखता हैइसलिए यह शुगर मरीजों के लिए एक सुरक्षित फल माना जाता है.

5. त्वचा के लिए भी शानदार

विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं. झुर्रियां और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे पड़ते हैं. त्वचा डैमेज से बचती है.यानि, यह नैचुरल ब्यूटी बूस्टर है. इतना ही नहीं ये तनाव भी कम करने में मददगार है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है. स्ट्रेस और थकान कम महसूस होती है.

 ये भी पढ़ें: Memory Boosting foods: दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज दौड़ाएंगे ये 5 फूड, याददाश्त होगी मजबूत

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.Zee Newsइसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Benefits Of Guava

