क्यों आयुर्वेद में हरड़ को दिया गया है अमृत का दर्जा? जानें इसके अद्भुत फायदे..

क्यों आयुर्वेद में हरड़ को दिया गया है 'अमृत' का दर्जा? जानें इसके अद्भुत फायदे..

Harad Benefits: आयुर्वेद में हरड़ को 'अमृत' के समान माना गया है. यह वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके पूरी बॉडी को हेल्दी स्वस्थ रखता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:31 PM IST
क्यों आयुर्वेद में हरड़ को दिया गया है 'अमृत' का दर्जा? जानें इसके अद्भुत फायदे..

Harad Ayurveda Tips: आयुर्वेद में हरड़ (हरितकी) का बेहद महत्व है, इसे 'अमृत' के समान माना जाता है. इसकी बड़ी वजह ये है कि ये किसी एक विकार तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद है. चरक संहिता के अनुसार, यह एक अद्वितीय 'भिदोष नाशक' औषधि है, जो वात, पित्त और कफ में संतुलन स्थापित कर बॉडी को अंदर से मजबूत बनाता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

शरीर की जरूरत के हिसाब से करता है काम
हरड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करती है. अगर किसी को कब्ज है, तो यह आंतों की सफाई करती है और अगर दस्त की प्रवृत्ति है, तो आंतों को मजबूत बनाती है. यही वजह है कि इसे एक एडाप्टोजेनिक हर्ब कहा जाता है.

हरड़ शरीर का 'स्मार्ट मैकेनिक'
हरड़ शरीर का 'स्मार्ट मैकेनिक' है जो जहां गड़बड़ी होती है, वहीं सुधार शुरू कर देती है. पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं जैसे गैस, अपच, एसिडिटी और भारीपन में हरड़ बेहद असरदार मानी जाती है.

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद के अनुसार, बीमारी की जड़ शरीर में जमा आम होता है, यानी अधपचा और विषैला पदार्थ. हरड़ इस आम को बाहर निकालने का काम करती है. जब शरीर साफ होता है, तो उसका असर त्वचा, बाल और आंखों पर भी साफ दिखाई देता है. चेहरे की रंगत सुधरना, मुंह के छाले ठीक होना और बालों का झड़ना कम होना ये सब हरड़ के नियमित और सही उपयोग से संभव है. यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे रसायन की श्रेणी में रखा गया है, जो शरीर को अंदर से नया बनाती है.

 

क्यों हरड़ को कहा जाता है 'अमृत'? 
हरड़ को अमृत कहे जाने का एक बड़ा कारण इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी है. बदलते मौसम में बार-बार सर्दी-जुकाम होना, गले में कफ जमना या जल्दी थक जाना, इन सब में हरड़ शरीर की रक्षा ढाल की तरह काम करती है. यह लिवर को भी मजबूत करती है, जिससे खून साफ रहता है और ऊर्जा बनी रहती है.

 

सावधानी भी है जरूरी
हालांकि हरड़ जितनी फायदेमंद है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी है. बहुत अधिक मात्रा लेने से दस्त या कमजोरी हो सकती है. गर्भवती महिलाओं और बहुत ज्यादा कमजोर लोगों को इसका सेवन बिना वैद्य की सलाह के नहीं करना चाहिए.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

