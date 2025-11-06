Advertisement
ठंड आते ही बिकने लगते हैं आंवले, जानें इस सुपरफूड की बेहतरीन खूबियां..

Amla Benefits: ठंड की शुरूआत हो गई है और लोग आंवला खाने लगे हैं. लेकिन शायद ही आपको आंवला के पावर के बारे में जानकारी होगी. ऐसे में इस खबर में हम आपको आंवला के फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:16 AM IST
Indian Gooseberry Health Benefits: ठंड का मौसम आते ही बाजारों में आंवला मिलने लगता है. खासकर हेल्थ के शौकीन लोग सुपरफूड्स खाने लगते हैं, ऐसे में इस खबर में हम आपको आंवला के पौषण तत्वों के बारे में बताएंगे. आपको बता दें, आंवला आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है और सस्ता होने के साथ-साथ यह पोषण से भरपूर होता है. विटामिन C से भरपूर आंवला  शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ-साथ बाल, स्किन और डाइजेशन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे फायदे बताएंगे. 

 

बूस्ट इम्यूनिटी
आंवले में ऑरेज की तुलना में विटामिन C की मात्रा लगभग 20 गुना ज्यादा होती है. यह आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स को मजबूत करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है. ऐसे में रोज सुबह आंवला का रस या एक कच्चा आंवला खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और थकान दूर होती है. यह नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालकर सेल्स को रिपेयर करता है. 

बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद
आंवला आपकी सेहत के साथ-साथ बालों और स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. यह बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है. इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं. ऐसे में अगर आप आंवला पाउडर या आंवला तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बाल घने और मजबूत होते हैं. वहीं आंवला का रस पीने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, झुर्रियां कम होती हैं और स्किन टोन निखरती है. इससे बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर साफ और हेल्दी स्किन देता है. 

 

हार्ट और दिमाग के लिए फायदेमंद
आंवले में क्रोमियम और फ्लेवोनॉयड्स पाया जाता है, हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाता है. यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है. इसके साथ-साथ आंवला के सेवन से याददाश्त तेज होती है और मेंटल स्ट्रेस कम होता है.

 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

amla benefitsIndian Gooseberry health benefits

