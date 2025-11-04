सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, तन और मन को भी शुद्ध करता है कार्तिक पूर्णिमा; जानें इसका महत्व

Kartik Purnima Health Benefits: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र माना गया है. ये दिन धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ मेंटली और फिजिकली भी व्यक्ति को शुद्ध होने का अवसर देता है. कार्तिक पूर्णिमा की रात को आकाश में पूरा चांद चमकता है, इससे भक्ति और शांति का वातावरण बन जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस दिन के चार ऐसे काम बताएंगे, जो आपके शरीर और मन दोनों को ही नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है.

सूर्योदय पर स्नान

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह-सुबह नदी या किसी पवित्र पानी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है. धर्मिक मान्यताओं के अलावा भी गंगा, सरयू या किसी भी शुद्ध जल से स्नान करने से मेंटली और फिजिकली फायदा होता है. ऐसा करने से थकान और आलस्ट दूर होता है. सूर्योदय के समय ठंडे जल से स्नान करने से बॉडी को नई एनर्जी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और मन भी शांत रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ध्यान और मौन

कार्तिक पूर्णिमा पर ध्यान और मौन करने की भी मान्यता हैं. ऐसे में आपको बता दें, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. पूर्णिमा की रात में चांद की एनर्जी हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है. ऐसे समय पर मेडिटेशन और मौण धारण करने से मान की अशांति दूर होती है. ऐसे में कुछ समय के लिए मौन रहने से अंदर की आवाज सुनाई देती है और मेंटल स्टेस कम होता है. इसे रोजाना करने से मन स्थिर और एकाग्र होता है.

उपवास और हल्का भोजन

कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उपवास रखने की भी परंपरा होती है. ऐसे में इस दिन हल्का भोजन या फलहार करने से बॉडी को आराम मिलता है और डाइजेशन सिस्टम में सुधार आती है. उपवास बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

दान और करुणा का भाव

इस दिन दान करने को खास मान जाता है. ऐसे में इस दिन दान करने से बॉडी को अंदर से करुणा और संतोष का एहसास होता है. कार्तिक पूर्णिमा दान करना बेहद फलदायी माना जाता है. जरूरतमंदों को दान देने से आत्मा को अच्छा महसूस होता है और नेगेटिविटी दूर होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.