Advertisement
trendingNow13079918
Hindi Newsलाइफस्टाइलठंड के लिए वरदान हैं मेथी के लड्डू! पीरियड्स से लेकर यूट्रस की समस्याओं के लिए है रामबाण

ठंड के लिए वरदान हैं 'मेथी के लड्डू'! पीरियड्स से लेकर यूट्रस की समस्याओं के लिए है रामबाण

Methi Ladoo Benefits: ठंड में शरीर को गर्म और हेल्दी रखने के लिए गर्म तासीर की चीजें खाई जाती हैं. उन में से एक है मेथी के लड्डू, जो इस मौसम में बॉडी को गर्म रखने के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड के लिए वरदान हैं 'मेथी के लड्डू'! पीरियड्स से लेकर यूट्रस की समस्याओं के लिए है रामबाण

Winter Super Food: सर्दियों में शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में डाइट में खास बदलाव करनी जरूरत होती है. इस मौसम में लोग डाइट में तिल की बर्फी और गर्म तासीर वाले लड्डू शामिल करते हैं. ऐसे में इस मौसम में घर-घर में तिल और गुड़ के लड्डू, आटे और गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू और अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं. हर तरह के लड्डू के अपने-अपने गुण होते हैं, लेकिन इस खबर में हम आपको मेथी के लड्डू के बारे में बताएंगे, जो गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

 

सर्दियों में क्यों खाए जाते हैं मेथी के लड्डू?
मेथी के लड्डू सर्दियों में खाए जाने वाले पौष्टिक और ऊर्जावान आहार हैं, जिन्हें बनाने में घी, मेथी, गुड़, आटा और गोंद का इस्तेमाल किया जाता है. स्वाद में थोड़े कड़वे और कसैले ये लड्डू इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जोड़ों के दर्द में आराम देते हैं, और शरीर को अंदर से भी गर्म रखने का काम करते हैं. अगर लड्डूओं में सूखे मेवे और मिला दिए जाएं तो ये स्वाद में और बेहतरीन हो जाते हैं. मेथी के लड्डू को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है. ये वात रोग, जोड़ों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और महिलाओं के गर्भाशय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेथी के लड्डू के फायदे
नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और शरीर को अंदर से ताकत मिलती है. मेथी के लड्डू कोलेस्ट्रॉल और शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. मेथी के लड्डूओं में भरपूर फाइबर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है जिससे रक्त में शुगर तेजी से स्पाइक नहीं करता.

 

गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों है फायदेमंद
इसके अलावा, मेथी के लड्डू खाने से गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को बराबर पोषण मिलता है और हार्मोन भी संतुलित रहते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाते हैं.

 

सर्दियों के लिए है फायदेमंद
सर्दियों में प्राकृतिक रूप से वात दोष बढ़ने लगता है और जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द की परेशानी बढ़ने लगती है. मेथी के लड्डू वात दोष को नियंत्रित कर जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत देते हैं. यह लड्डू हड्डियों को मजबूती देने में भी सहायक हैं. मेथी के लड्डू हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं.

 

मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों में असरदार
गर्भाशय और मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों में मेथी औषधि की तरह काम करती है. मेथी के लड्डूओं का सेवन दूध के साथ किया जा सकता है. सुबह की शुरुआत ही मेथी के लड्डू और दूध के साथ करनी चाहिए. अगर लड्डू नहीं खा पा रहे हैं, तो एक चम्मच मेथी को पानी में भिगोकर सुबह पानी का सेवन भी कर सकते हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Methi Ladoo Benefitswomens health

Trending news

गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला