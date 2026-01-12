Advertisement
वो जादुई जड़ी-बूटी जो किडनी और लिवर की बीमारियों के लिए है काल, जानें 'सहदेवी' के फायदे

Sahadevi Benefits: आयुर्वेद की उन खास जड़ी-बूटियों में से एक 'सहदेवी' है, जिसे सदियों से नेचुरल औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. ये भारत के कई हिस्सों में आसानी से पाई जाती है और इसके पत्ते, जड़ और फूल औषधीय गुणों से भरपूर माने जाते हैं. 

 

Jan 13, 2026
Sahadevi Benefits: आयुर्वेद में सहदेवी के कई फायदे हैं. यह मूत्रवर्धक, पथरी विरोधी और शरीर को अंदर से साफ करने वाली जड़ी-बूटी है. ये बॉडी को गंदगी निकालने और अंगों को हेल्दी रखने का काम करती हैं. खासतौर पर किडनी और लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, इसलिए इसे जड़ी-बूटी को सेहत का रक्षक भी कहा जाता है. 

 

सहदेवी का उपयोग
किडनी और मूत्र संबंधी समस्याओं में सहदेवी का उपयोग काफी प्रचलित है. पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आना, मूत्र रुक-रुक कर आना या किडनी में पथरी जैसी समस्याओं में यह सहायक मानी जाती है. यह मूत्र प्रवाह को बेहतर बनाती है और मूत्राशय को साफ रखने में मदद करती है. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार सहदेवी शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और उनका काम बेहतर तरीके से होता है.

लिवर के लिए फायदेमंद सहदेवी
लिवर की सेहत के लिए भी सहदेवी को उपयोगी माना गया है. यह लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है. जब लिवर ठीक से काम करता है तो पाचन, त्वचा और ऊर्जा स्तर अपने आप बेहतर होने लगते हैं.

 

इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए जरूरी
इसके अलावा, सहदेवी इम्युनिटी बढ़ाने में भी सहायक मानी जाती है. नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बार-बार होने वाले संक्रमण से बचाव होता है. पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, अपच, पेट फूलना और पेट की जलन में भी इसका उपयोग लाभकारी बताया जाता है.

 

सूजन के लिए वरदान
सहदेवी में सूजन कम करने और दर्द से राहत देने वाले गुण भी पाए जाते हैं. जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की सूजन और गठिया समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

 

इस बात का रखें ध्यान
हालांकि सहदेवी जैसी दिखने वाली कई दूसरी खरपतवार भी होती हैं, जिनका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए सही पहचान और किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही इसका उपयोग करना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

