Advertisement
trendingNow13080621
Hindi Newsलाइफस्टाइललो-कैलोरी और हाई-न्यूट्रिशन! सर्दियों में डाइट में जरूर शामिल करें शलगम, सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद

लो-कैलोरी और हाई-न्यूट्रिशन! सर्दियों में डाइट में जरूर शामिल करें 'शलगम', सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद

Turnip Benefits: अक्सर हम सर्दियों में शलगम को इग्नोर देते है. लेकिन हमें नहीं पता कि नॉर्मल सा दिखने वाला शलगम सेहत के लिए कितने फायदेमंद होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लो-कैलोरी और हाई-न्यूट्रिशन! सर्दियों में डाइट में जरूर शामिल करें 'शलगम', सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद

Shalgam Winter Diet: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में रंग-बिरंगी सब्जियां नजर आने लगती हैं. इस दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, गोभी और मूली लोग खाना खूब पसंद करते हैं. लेकिन एक ऐसी सब्जी है, जो लोग इस मौसम में इग्नोर करते हैं, वो है शलगम. यह गोल-मटोल, सफेद या कभी-कभी बैंगनी रंग की सब्जी दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे..

 

सर्दियों का सुपरफूड
आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इसे सुपरफूड मानते हैं. प्राचीन काल से ही इसे स्वास्थ्यवर्धक माना गया है. आयुर्वेद में शलगम को वात और कफ दोष कम करने वाली सब्जी बताया गया है. इसका हल्का और उष्ण तासीर वाला स्वभाव पाचन को तेज करता है, भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है और पेट दर्द या हृदय से जुड़ी समस्याओं में भी लाभकारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

शलगम खाने का सही तरीका
शलगम खाने के कई तरीके हैं. आप इसे हल्का पकाकर सब्जी, सूप, पराठा या भुजिया के रूप में शामिल कर सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार घी में पकाकर इसका सेवन करना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है. सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, लगभग 28 कैलोरी प्रति 100 ग्राम, लेकिन पोषक तत्वों का खजाना भरा हुआ है. इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं. यही वजह है कि शलगम हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने, पाचन सुधारने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है.

 

शलगम की पत्तियों के फायदे
अक्सर लोग सिर्फ जड़ खाते हैं और पत्तियों को फेंक देते हैं, लेकिन शलगम की पत्तियों में जड़ की तुलना में दस गुना ज्यादा विटामिन ए और के होता है. ये आंखों की रोशनी बढ़ाने और खून के थक्के जमने में मदद करते हैं. इसके अलावा, शलगम में प्राकृतिक डिटॉक्स गुण भी होते हैं. इसमें मौजूद ग्लूकोराफैनिन तत्व लीवर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त रखने में मदद करता है और इम्युनिटी को मजबूत बनाता है.

 

सर्दियों में शलगम खाने का सही तरीका
सर्दियों में शलगम को अदरक और काली मिर्च के साथ हल्का पकाकर खाना और भी फायदेमंद होता है. बैंगनी शलगम में मौजूद एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है. फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाने में भी मदद करता है. इसलिए इस सर्दियों में अपनी डाइट में शलगम को जरूर शामिल करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter Super Foodturnip benefits

Trending news

25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना