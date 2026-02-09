पाचन और थायरॉयड के लिए वरदान है ये एक योगासन, जानें विपरीतकरणी मुद्रा के फायदे

Advertisement
Viparita Karani Benefits: विपरीतकरणी मुद्रा एक प्राचीन योग है, जो डाइजेशन को मजबूत करने के साथ-साथ थायरॉयड जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में भी मददगार है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस योग के बारे में डिटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:10 PM IST
Yoga For Health: योग भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है. सदियों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग की मदद ली जाती है. ऐसा ही एक योग 'विपरीतकरणी मुद्रा', जो शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. इस मुद्रे के प्रैक्टिस से डाइजेशन मजबूत होने के साथ-साथ थायरॉयड कंट्रोल होता है. रोजाना इसके प्रैक्टिस से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस मुद्रा के बारे में डिटेल में बताएंगे..

 

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा क्या कहता है?
मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इस मुद्रा के अभ्यास से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को गिनाते हुए विस्तार से जानकारी देता है. विपरीतकरणी मुद्रा एक ऐसी योग मुद्रा है जिसमें पैर दीवार की तरफ ऊपर करके लेटा जाता है और शरीर को उल्टे स्थिति में रखा जाता है. यह मुद्रा प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ पहुंचाती है.

विपरीतकरणी मुद्रा के फायदे
एक्सपर्ट के अनुसार, इसके नियमित अभ्यास से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. इस मुद्रा से सबसे पहले पाचन तंत्र में सुधार होता है. यह पेट के अंगों की मालिश करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है. कब्ज की समस्या को दूर करने में भी यह बहुत प्रभावी है. लंबे समय तक बैठे रहने या अनियमित खान-पान से होने वाली कब्ज से राहत मिलती है, क्योंकि मुद्रा आंतों में रक्त संचार बढ़ाती है.

 

मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह मुद्रा फायदेमंद है. अभ्यास से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है और एकाग्रता में सुधार होता है. तनाव और चिंता कम होने से व्यक्ति ज्यादा चुस्त-दुरुस्त महसूस करता है. त्वचा और बालों के लिए भी यह खास है. विपरीतकरणी मुद्रा से त्वचा में निखार आता है, क्योंकि चेहरे और सिर में रक्त प्रवाह बढ़ने से पोषण बेहतर मिलता है. साथ ही बालों से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं, बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं.

 

थायरॉयड के लिए फायदेमंद
विपरीतकरणी मुद्रा का एक और बड़ा लाभ थायरॉयड नियंत्रण है. इससे गर्दन के क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे थायरॉयड ग्रंथि बेहतर काम करती है. हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याओं में यह कारगर साबित हो सकती है.

 

विपरीतकरणी मुद्रा के रोजाना प्रैक्टिस से क्या होता है?
विशेषज्ञों के अनुसार, इसके रोजाना अभ्यास से शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है. हालांकि, शुरुआत में 5-10 मिनट से अभ्यास करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. गर्भवती महिलाओं, हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर समस्या वाले मरीजों को डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही अभ्यास करना चाहिए.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

