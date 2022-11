Pneumonia: आपको भी है निमोनिया? खाएं ये चीजें, तुरंत मिलेगा आराम

Best Food In Pneumonia For Recovery: निमोनिया आपके फेफड़ों पर गंभीर रूप पर असर डालता है. ये एक वायरल या जीवाणु संक्रमण के कारण होता है जो फेफड़ों में एक इंफ्लामेटरी प्रतिक्रिया का कारण बनता है. निमोनिया आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पुहंचा सकता है जिससे सांस लेने में समस्या हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी निमोनिया (Pneumonia) के शिकार हो गए हैं तो आपको अपने खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए. जी हां निमोनिया (Pneumonia) के लक्षण दिखते ही आपको अपनी डाइट मे कुछ ऐसी खानी की चीजों को शामिल करना चाहिए.जो फेफड़ों को हेल्दी रखने का काम करें. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि निमोनिया होने पर आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

निमोनिया होने पर इन चीजों का करें सेवन-

शहद (Honey)

कई परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शहद काफी अच्छा है, वहीं सर्दी-खांसी से छुटकारा पाने वाले नुस्खों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं. वहीं निमोनिया के खास लक्षण सर्दी और खांसी होते हैं इसलिए इससे बचाव के लिए शहद खाएं.

हल्दी (Turmeric)

हल्दी का इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं में किया जाता है. वैसे तो हल्दी का इस्तेमा खाने में रंग लाने के लिए किया जाता है, लेकिन हेल्थ से लेकर ब्यूटी तक में हल्दी का यूज होता है.ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सीने के दर्द को कम करते हैं. ऐसे में अगर आपको निमोनिया की दिक्कत है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं.

मेथी दाना (fenugreek seeds)

वजन घटाने से लेकर कॉलेस्ट्रॉल कम करने तक कई बीमारियों का इलाज करने के लिए मेथी के दानों का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर आपको निमोनिया में लगातार होने वाली खांसी को ठीक करने में मदद मिलती है. इसलिए अगर आपको निमोनिया की शिकायत हो रही है तो आप मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर