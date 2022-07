Moong Dal Khichdi: बरसात के मौसम में करें मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन, सेहत को मिलेंगे ये फायदे

Moong Dal Khichdi Benefits In Monsoon: मानसून आते ही लोगो को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, इस मौसम मे अक्सर लोगों को स्किन से जुड़ी समस्या होने लगती है, जिसके बचाव के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, आपको बता दें की मूंग दाल की खिचड़ी में कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन, थायमिन पाया जाता है, फाइबर आंतों से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए बरसात के मौसम में मूंग की दाल आपके लिए बहुत फायदेमंद है. ऐसे में आप मूंग की खिचड़ी को आप अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. चलिए जातने हैं.

कैसे तैयार करें मूंग दाल खिचड़ी (How To Make Moong Dal Khichdi At Home)

भारतीय खाने की बात करें तो खिचड़ी ट्रेडिशनल रेसिपीज में से एक हैं, जिसे मूंग की दाल (Moong daal) और चावल मिलाकर पकाया जाता है, खिचड़ी खाने में बहुत ही हल्की होती है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर बीमार रोगी को खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है. इसे बनाने के लिए चावल और दाल को अच्छी तरह धोकर कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें, उसके बाद एक पैन में घी गर्म करें उसमें जीरा और हींग डालें, और जब जीरा लाल हो जाए, तो उसमें चावल और दाल डालकर तेज आंच पर अच्छे से भूनें, जब तक उसका पूरा पानी सूख न जाएं, थोड़ी देर बाद खिचड़ी को धीमी आंच पर 10-15 मिनट के लिए पकाएं जब खिचड़ी पक जाएं, तो उसका पुरा लुत्फ उठाएं.

मूंग खिचडी को खाने के फायदें (Benefits of moong daal khichdi)

खिचड़ी खाने से वजन (Weight loss benefit) कम होता है, वजन कम करने के लिए शरीर में प्रोटीन का स्तर सही रखना जरूरी है, खिचड़ी के सेवन से पेट की समस्या से निजात मिलता है,और साथ ही खिचड़ी ( Body detoxification)बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, और खिचड़ी को डाइट में शामिल कर शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, खिचड़ी को पाचन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है, जिन लोगों का अक्सर पेट खराब रहता है, उन्हें अपनी डाइट में मूंग दाल की खिचड़ी को शामिल करना चाहिए.

