Health Care Tips: सुबह खाली पेट खाएं ये ड्राई फ्रूट्स, सेहत को मिलेंगे कई फायदे

Benefits Of Eating Dry Fruits On an Empty Stomach​: ड्राई फूट्स (Dry Fruits) पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.इनके कई स्वास्थ्य लाभ है और जिन लोगों का ताजा फलों के सेवन से कोई परेशानी है.वे लोग ड्राई फ्रूट्स और नट्स का सेवन कर सकते हैं. इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है. इसका इस्तेमाल आप दही, ओट्स, दलिया, स्मूदी और भिगोकर खाने के लिए कर सकते हैं. वहीं ड्राई फ्रूट्स की खास बात यह भी है कि ड्राई होने के कारण इन्हें आप कही भी ले जा सकते हैं. हालांकि कई लोग सोचते हैं कि सूखे मेवे को खाली पेट खाना नुकसानदायक हो सकता है. लेकिन यह सच नहीं है. इसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके शरीर में पूरे दिन एनर्जी रहेगी. चलिए हम यहां आपको सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदों के बारे में बताएंगे.

सुबह खाली पेट खाएं ये ड्राई फ्रूट्स-

बादाम (Almond)-

सुबह खाली पेट बादाम खाने से आपका दिमाग तेज होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है. इसके सेवन से आप हेल्दी रहते हैं. वहीं इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई आपकी स्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसलिए आपको रोजाना खाली पेट बादाम खाना चाहिए. इसके लिए आपक बादाम को भिगोकर भी खा सकते हो.

पिस्ता (pistachio)-

अगर आपको सुबह उठकर तुरंत भूख लग जाती है तो पिस्ता आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. पिस्ता आपकी सुबह की भूख को कम करके दिनभर आपके पेट को भरा रखथा है. इसमें ओलिक एसिड, एंटीऑक्सिडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई ,आयरन पाया जाता है. जो कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और वजन कम करने में मदद करते हैं. वहीं बता दें अगर आप इसका रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो आपरी इम्यूनिटी मजबूत होती है.

किशमिश (Raisin)-

आपने सुना होगा कि कई लोग सुबह उठकर किशमिश का पानी पीते हैं. ऐसे में आप भी बिना किसी संकोच के किशमिश का सेवन खाली पेट कर सकते हैं. इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इससे आपकी सेहत को काफी लाभ मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)