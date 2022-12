Health Tips: मॉर्निंग में उठते ही आते हैं चक्कर? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, इन बड़ी बीमारियों का हो सकता है संकेत

Dizziness Causes Warning Sign Of These Problems: कई लोगों को सुबह उठने के बाद अचानक से चक्कर आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. वैसे तो सुबह चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं.वहीं डिहाईड्रेशन और पोषक तत्वों की कम भी चक्कर आने की वजह हो सकती है. लेकिन यह समस्या लंबे समय से हैं तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सुबह के समय चक्कर आने के क्या कारण होते हैं और इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है?

सुबह चक्कर आने के हो सकते हैं ये कारण-

एनीमिया (Anemia)-

एनीमिया की समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब आपके शरीर में लाल कोशिकाएं ऑक्सीजन को बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंचा पातीं हैं. जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिमाह में नहीं पहुंच पाती है तो इससे चक्कर आने लगते हैं. इसलिए अगर आपको भी सुबह चक्कर आने की समस्या है तो आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करें.

डिहाइड्रेशन (dehydration)-

बॉडी को अच्छी तरह से काम करने के लिए भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत होती है. वहीं जब बॉडी में पानी और फ्लूइड कम हो जाता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है जिसकी वजह से चक्कर आ की समस्या का सामना करना पड़ता है.

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 deficiency)-

हमारी बॉडी में विटामिन्स की बहुत जरूरत होती है. जिसमे से एक विटामिन बी 12 होता है. विटामिन बी 12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी जरूरी माना जाता है. वहीं अगर बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो शरीर में दर्द, सांस फूलना,डिप्रेशन, मुंह में छाले आदि समस्याएं होने लगती हैं. इसलिए अगर आप भी चक्कर आने की समस्या से परेशान हैं तो आप इसे इग्नोर न करें.

