पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स से हो गया है बुरा हाल, राहत पाने के लिए पी सकते हैं ये 4 तरह की खास ड्रिंक्स

Period Pain Relief Special Drink: हर महीने पीरियड्स के कारण महिलाओं को भयंकर दर्द से गुजरना होता है, ये एक ऐसा दर्द होता है, जिसको सहन कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द, मरोड़, कमर दर्द, थकान और मूड स्विंग की समस्या काफी ज्यादा देखनी पड़ती है. ये शरीर के हिसाब से भी होता है किसी को दर्द होता है, तो किसी को दर्द बहुत ही ज्यादा होता है. पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत पाने के लिए अधिकतर लड़कियां ऐसी भी हैं, जो पेनकिलर का सहारा लेती हैं लेकिन इसको बार-बार लेने से आपकी हेल्थ पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर भी पड़ सकता है. अगर आप भी पीरियड्स के भयंकर दर्द से काफी ज्यादा परेशान हैं और आपका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो आपको आज कमाल के तरीके और ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं, जिसको पीने के बाद पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स से काफी हद तक राहत मिल सकती हैं. ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकती हैं आइए आपको बताते हैं. आप भी देख लीजिए.

पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स से कैसे राहत पाएं?



1. लौंग का पानी

अगर आप पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स से काफी ज्यादा परेशान हैं और आपका भी बुरा हाल हो गया है, तो आप लौंग का पानी पी सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पीरियड्स के दौरान शरीर में होने वाली जकड़न और दर्द से भी आपको कई हद तक राहत दिलाता है.



2. अदरक की चाय

अदरक की चाय आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. सूजन और ऐंठन से राहत दिलाने के लिए आप इस चीज की चाय को गरम-गरम पी सकते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.



3. अदरक और नींबू की चाय

अदरक और नींबू की चाय पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स से राहत दिलाने के लिए बेस्ट मानी जाती है. अगर आप इसको पीरियड्स होने के दौरान पीते हैं, तो आपको और भी कई सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने के बाद-बाद आपके वजन को भी कम करती है.



4. हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध भी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पीरियड्स के दौरान ऐंठन और कई अन्य बीमारियों से आपको राहत देने में ये मददगार साबित होता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.