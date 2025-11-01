Winter Foods: सर्दियों में बीमार नहीं ताकतवर बनें, ये 4 चीजें रखेंगी शरीर को रखेंगी गर्म और एनर्जेटिक

Winter superfoods For keeps the body warm: सर्दियों की शुरुआत होते ही ठंडी हवाएं, वायरल फीवर, खांसी-जुकाम और थकान जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. इस मौसम में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वे जल्दी बीमार पड़ते हैं, ऐसे लोग सिर्फ डाइट में छोटा-सा बदलाव आपके शरीर को पूरी सर्दी गर्म, एनर्जेटिक और फिट रख सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं सही लाइफस्टाइल और बढ़िया डाइट आपको ना सिर्फ बीमारियों से दूर रखता है बल्कि आपको एनर्जी भी देती है. तो आइए जानें उन फूड्स के बारे में, जो ना सिर्फ ठंड भगाएंगे, बल्कि एनर्जी बढ़ाएंगे और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे.

सर्दियों में शरीर के लिए फायदेमंद हैं ये 4 फूड

1. बाजरे की रोटी

सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी डाइट में एड करे. यह लंबे समय तक गर्माहट और एनर्जी देती है. सर्दियों में बाजरे की रोटी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता. इसमें भरपूर कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन होता है, जिसके सेन से पेट भरा रहता है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है. जो लोग जल्दी थक जाते हैं, वो इसे जरूर खाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. खजूर

खजूर शरीर को ठंड में अंदर से गर्म रखता है और एनर्जी बढ़ाता है. इसमें विटामिन A, B, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है. जिसके सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है. कमजोरी और थकान जल्दी दूर होती है. यही वजह है कि दिन में 3–4 खजूर खाने की सलाह दी जाती है. आप चाहें तो स्नैक्स में इसे खाएं या फिर गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं.

3 गुड़

गुड एक सुपरफूड माना जाता है. जो आयरन और ताकत का खजाना है. गुड़ सर्दियों का सबसे बेस्ट एनर्जेटिक फूड माना जाता है, जो खून में आयरन बढ़ाता है. शरीर में गर्माहट लाता है. मीठा खाने की क्रेविंग भी हेल्दी तरीके से दूर करता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात में सोने से पहले हल्दी और गुड़ वाला दूध पीएंगे तो बढ़िया रहेगा.

4. अदरक और लहसुन

सर्दियों में जो लोग बार-बार जुकाम और खांसी से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये जादू जैसा काम करते हैं. अदरक और लहसुन शरीर को गर्म रखते हैं. खास बात ये है कि लहसुन इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है. इन्हें सूप, सब्जी, चाय या काढ़े में शामिल कर सकते हैं. चटनी बनाकर खाने से भी लाभ होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.