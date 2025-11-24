Advertisement
सर्दियों में इन बीमारियों से बचाता है संतरा.. रोज इस वक्त खाएं...दिल से लेकर वजन कम करने तक...मिलेंगे 5 चमत्कारिक फायदे

Benefits of Orange: संतरा सर्दियों का सुपरफूड है. रोज एक संतरे का सेवन करने से शरीर कई बीमारियों से दूर रहता है. इसके फायदे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है. यहां हम आपके लिए संतरा खाना क्यों जरूरी, इसका सही वक्त क्या है? इसे खाने के 5 फायदे कौन-कौन से हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:25 PM IST
Benefits of Orange
Benefits of Orange

Benefits of Orange: इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा है कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए मौसमी चीजों का सेवन बेहद जरूरी होता है. चूंकि फिलहाल ठंड का मौसम है. इसलिए इस मौसम में आने वाली सब्जियां और फलों को डाइट में करके आप फिट और स्वस्थ रह सकते हैं. सर्दियों में संतरा खाना बेहद फायदेमंद है. यह एक सुपरफूड कहलाता है, जो एक दो नहीं बल्कि शरीर को कई चमत्कारिक फायदे देता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में इम्यून सिस्टम अक्सर कमजोर हो जाता है और इसी वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में संतरा एक नेचुरल इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है.

सतंरे का स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है और यह दुनिया के सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट फलों में गिना जाता है. खास बात ये है कि संतरा कम कैलोरी वाला फल है, लेकिन पोषण से भरपूर होता है. इसमें विटामिन C की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है. यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट खासकर सर्दियों में इसे रोजाना खाने की सलाह देते हैं.

संतरा क्यों खाना जरूरी?

इस सवाल का जवाब तलाशने पर पता चलता है कि अगर कोई इंसान रोज एक संतरा खाता है, तो उसे पूरे दिन की 90-100% तक विटामिन C की जरूरत पूरी मिल जाती है. संतरे का 86% हिस्सा पानी से बना होता है और इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और फोलेट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह मौसमी बीरियों से बचाने का काम करता है. आइए जानते हैं एक दिन में कितने संतरे खा सकते हैं, इसका सही वक्त है और इसके कौन-कौन से फायदे होते हैं.

संतरा खाने के जबरदस्त फायदे

1. संतरा एनीमिया से बचाता है- संतरा एनीमिया से बचाने में मदद करता है. इसमें आयरन भले न हो, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन C शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया का खतरा कम होता है.

2. कैंसर का खतरा कम होता है- संतरा शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है, जिससे कैंसर का जोखिम कम हो सकता है.

3. दिल के लिए फायदेमंद- संतरे में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन B6 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं. यह दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है. एक रिसर्च के अनुसार, रोज संतरा खाने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

4. ब्लड शुगर कंट्रोल करता है- डायबिटीज मरीजों के लिए भी संतरा फायदेमंद है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है.

5. वजन घटाने में हेल्पफुल- संतरा हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है. यह वजन घटाने में भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ओवर ईटिंग नहीं होती.

संतरा (100 ग्राम वाला संतरा)

  • कैलोरी- 66 ग्राम
  • प्रोटीन- 1.3 ग्राम
  • शुगर- 12 ग्राम
  • फैट- 0.2 ग्राम
  • फाइबर- 2.8 ग्राम
  • कार्बोहाइड्रेट- 14.8 ग्राम
  • वॉटर कंटेंट- कुल वजन का 86%

संतरा में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स

  • विटामिन C- 92%
  • फोलेट (B9)- 9%
  • कैल्शियम- 5% पोटैशियम- 5%

संतरा खाने का सही वक्त और एक दिन में कितने संतरा खा सकते हैं?

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप दिन में 1 या फिर 2 संतरा ही खाएं. इससे ज्यादा खाने पर शरीर में विटामिन C का ओवरडोज हो सकता है. इससे पेट में जलन और उल्टी भी हो सकती है. इतना ही नहीं संतरा बहुत अधिक फाइबर से रिच होता है, जो कारण पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है. इसे दोपहर लंच के वक्त खाना बेहद फायदेमंद माना गया है.

