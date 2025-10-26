Breast Cancer Starting Symptoms: स्तन कैंसर के शुरुआती 5 लक्षण, इन्हें भूलकर भी न करें इग्नोर

Breast Cancer Starting Symptoms: महिलाओं में स्तन कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं.अगर इसे समय पर पहचान कर इलाज किया जाए, तो ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. यही वजह है कि आपको स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए.
Breast Cancer Starting Symptoms: कैंसर एक खतरनाक बीमारी है. यह महिलाओं में तेजी से होने वाला कैंसरों में टॉप पर रहता है. हर साल 20 लाख नए मामले सामने आते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) भी मानता है कि ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में से एक है. जानकारी के अभाव में इस कैंसर के बारे में देरी से पता लगता है, जो इससे होने वाली मौतों की अहम वजह भी है. यही वजह है कि इस कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ (Breast Cancer Awareness Month) के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को कई तरह से सपोर्ट किया जाता है. इस आर्टिकल में हम ब्रेस्ट कैंसर के शरुआती लक्षणों के बारे में जानेंगे.
स्तन कैंसर को अंग्रेजी में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्तन (ब्रेस्ट) के अंदर की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं. जो आगे चलकर एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं. अधिकत मामलों में यह बीमारी महिलाओं में होती है, लेकिन पुरुषों में भी (बहुत कम) हो सकती है.
हर बीमारी सबसे पहले कोई ना कोई संकेत देती है. जिसे हम उसके शुरुआती लक्षण मानते हैं. स्तन कैंसर की शुरुआत में कुछ ऐसे संकेत दिख सकते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर समय रहते इन लक्षणों को समझ लिया जाए तो इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और किसी भी मरीज की जान बचाई जा सकती है. इसके शुरुआती 5 लक्षणों के बारे में डॉ. तेजिंदर कटारिया ने डिटेल दी है, जो गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में विकिरण कैंसर विज्ञान सेंटर की चेयरपर्सन हैं.
