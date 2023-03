Water Intake: खाना खाते वक्त आप भी पीते हैं पानी? नुकसान जानेंगे तो छोड़ देंगे ये आदत

Why We Should Not Drink Water While Eating: हमारी सेहत का हाल कैसा रहेगा ये काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम खाना कैसे खाते हैं. कुछ लोगों को भोजन करते वक्त पानी पीने की आदत होती है क्योंकि इससे उन्हें निगलने में आसानी होती है. आपको लगता है कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा लेकिन कहीं न कहीं आप खुद का नुकसान कर रहे होते हैं. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि किसी भी मील के दौरान हमें पानी पीने से परहेज क्यों करना चाहिए.

ऐसे होता है डाइजेशन प्रॉसेस

हमें खाते वक्त पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके लिए पहले डाइडेशन प्रॉसेस को समझना होगा. दरअसल भोजन जैसे ही मुंह में जाता है, वैसे ही आप इसे चबाना शुरू कर देते हैं और फिर आपके ग्लैंड्स स्लाइवा का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. हमारी लार में फूड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स होते हैं. इसके बाद ये एंजाइम्स पेट में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाते हैं और एक गाढ़ा तरल पदार्थ बनाने लगते हैं. ये लिक्विड छोटी आंत से गुजरते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं. पानी पीने से पाचन तंत्र पर होता है असर

अगर आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, बल्कि पाचन तंत्र भी बेहतर हो जाता है, लेकिन भोजन करते वक्त पानी पीना अच्छा नहीं होता क्योंकि खाने के साथ लिक्विड हमारे डाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है.

कई लोगों के बीच ये मिथक फैला हुआ है कि पानी पीने से पेट के एसिड और डाइजेस्टिव एंडाइम्स पतले हो जाते हैं डिससे डाइजेशन में आसानी होती है, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है. इसके उलट खाते वक्त पानी पीने से पाचन प्रकिया में दिक्कतें आती हैं. इसका एक और नुकसान है कि आपका पेट निकलने लगता है और धीरे-धीरे आप मोटे होने लगते हैं जिससे बॉडी शेप पूरी तरह बिगड़ जाता है. खाने के कितनी देर बात पिएं पानी?

आमतौर पर ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पीने से बचना चाहिए. बेहतर है कि आप भोजन करने के आधे घंटे के बाद ही पानी पिएं इससे आपकी सेहत बेहतर होगी और डाइजेशन भी दुरुस्त रहेगा.