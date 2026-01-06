टैटू की स्याही से फैल रहा गंभीर खतरा! फैशन के नाम पर शरीर में भर रहे जहरीले रसायन

Advertisement
आज के समय में टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि स्टाइल और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है. युवा हो या बड़े उम्र के लोग, टैटू बनवाने का क्रेज हर उम्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन जिस टैटू को लोग अपनी पहचान मानते हैं, वही टैटू धीरे धीरे शरीर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:18 PM IST
आजकल बहुत से लोग कूल लगने के लिए टैटू बनवाते हैं तो बहुत से लोगों को इसका बेहद शौक होता है. पर हालिया रिसर्च और विशेषज्ञों की राय के अनुसार टैटू की स्याही सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहती बल्कि शरीर के अंदर तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकती है. टैटू में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई ऐसे रसायन और धातुएं होती हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकती हैं. ऐसे में उन लोगों पर ये खतरा मंडरा रहा है जो टैटू बड़े शौक से अपने शरीर पर बनवाना पसंद करते हैं. 

इम्यून सिस्टम
टैटू बनवाते समय सुई के जरिए स्याही को स्किन के अंदर डाला जाता है. ये स्याही धीरे धीरे त्वचा की गहराई में फैलती है और वहां से लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाती है. विशेषज्ञों के मुताबिक टैटू की स्याही के कण लिम्फ नोड्स में जमा हो सकते हैं. लिम्फ नोड्स शरीर की सुरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा होते हैं. जब इनमें जहरीले कण जमा होते हैं तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित होती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. 

स्याही में क्या है
टैटू की स्याही कोई सामान्य रंग नहीं होती बल्कि ये एक जटिल रासायनिक मिश्रण होती है. कई स्याही में निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट और सीसा जैसी धातुएं भी मौजूद होती हैं जो बेहद ही खतरनाक होती हैं. ये धातुएं एलर्जी, स्किन इंफेक्शन और सूजन जैसी समस्याओं को न्योता दे सकती हैं. कुछ मामलों में टैटू वाली जगह पर लंबे समय तक खुजली, जलन और गांठ बनने की शिकायत भी हो सकती है.

रिसर्च 
हाल में हुई रिसर्च में ये भी सामने आया है कि कुछ रंगों की स्याही ज्यादा खतरनाक होती है. खासतौर पर लाल और पीले रंग की स्याही में एलर्जी और रिएक्शन का खतरा काफी ज्यादा देखा गया है. सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ये रंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिससे स्किन को नुकसान पहुंचता है. लंबे समय तक ऐसा होने से स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है.

खतरनाक बीमारियां
टैटू बनवाने की प्रक्रिया में अगर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अन्य संक्रमण फैलने का जोखिम भी रहता है. कई बार लोग सस्ते टैटू स्टूडियो या अनट्रेंड कलाकारों के पास टैटू बनवा लेते हैं जो आगे चलकर भारी पड़ सकता है. कई केस में टैटू करवाने से लोगों को कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं.

 

Disclaimer 
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

tattoo ink harmful effects

