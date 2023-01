Health Tips: रनिंग करते समय पेट में होता है दर्द? हो सकती है ये बड़ी वजह, इन तरीकों से करें ठीक

Causes Of Abdominal Pain While Running: दौड़ने एक्सरसाइज का एक सबसे सरल उपाय है.जब भी किसी को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है तो वह सबसे पहले सुबह उठकर दौड़ने का ही विचार बनाता है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि दौड़ने से सेहत को कई लाभ भी मिलते हैं.लेकिन कई लोगों को दौड़ते समय पेट में दर्द होने की शिकायत होती है इस समस्या में लोगों को पेट में ऐठन जैसी महसूस होती है और पेट के किसी एक अहम हिस्से में दर्द महसूस होता है.ऐसे में अगर आपको भी दौड़ते समय पेट में दर्द महसूस हो रहा है तो आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं इन तरीकों को अपनाने के बाद आप पेट के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि पेट में दर्द होने की क्या वजह हो सकती है इसके साथ ही जानते हैं पेट दर्द से छुटकारा पाने का आसान तरीका.

दौड़ते समय पेट में इस वजह से होता है दर्द-

दौड़ते समय पेट में दर्द होने की वजह सही तरीके से न दौड़ना भी हो सकता है. इसके अलावा खानपान सही न होने की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है.

दौड़ते समय पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये तरीके-

दौड़ने का सही तरीका समझें-

हर काम को करने का एक तरीका होता है यदि आप उसे सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में आपको दौड़ने के सही तरीके के बारे में सीखना चाहिए इसके लिए आप किसी ट्रेनर की मदद ले सकते हैं. सही तरीके से दौड़ने से आपको पेट में दर्द महसूस नहीं होगा.

संतुलित आहार लें-

संतुलित आहार आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है और और आप पहले से बेहतर रूप से दौड़ पाते हैं इसलिए आप हमेशा संतुलित आहार ही लें.

खुद को हाइड्रेट रखें-

पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इससे आपको पेट में ऐठन और उल्टी की समस्या हो सकती है अगर आप लंबी दौड़ करने वाले हैं तो आप कुछ समय पहले ट्रेनर के अनुसार बताई गई मात्रा में पानी अवश्य लेना चाहिए. इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और आपको पेट में दर्द महसूस नहीं होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)