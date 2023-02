Cholesterol: नसों को पत्थर बना देता है खराब कोलेस्ट्रॉल, इन तरीकों से करें कंट्रोल

How To Reduce Cholesterol Without Medicine: कोलेस्ट्रोल मोम की तरह ही एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो खून की नसों में जम जाता है इसका लेवल बढ़ने से ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है जिसकी वजह से दिल के रोग जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि का जोखिम बढ़ सकता है इतना ही नहीं आपको कई और बीमारियां भी आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं.वहीं बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई का सहारा लेते हैं लेकिन दवाइयों का अधिक सेवन करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है तो आपका अपनी डाइट में कुछ बदलाव जरूर करनी चाहिए ऐसा करने से आप आप बैड कॉलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं.

इन तरीकों से पाएं बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा-

ट्रांस फैट से बनाएं दूरी-

केक, चिप्स, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा,फ्राइड फूड आदि चीजों में ट्रांस फैट पाया जाता है ध्यान रखें यह चीजें कोलेस्ट्रोल बढ़ाने का काम करती हैं अगर आप भी इन्हें खाने के शौकीन हैं तो आज इनसे दूरी बनाए अगर आप कोलेस्ट्रॉल के साथ डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप इन चीजों से आज की दूरी बना लें.

रंग-बिरंगे फलों और सब्जियों को करें डाइट में शामिल-

फल सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं. क्योंकि इन में पाए जाने वाला फाइबर कोलेस्ट्रोल को खींचकर निकाल देता है. इसलिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियों से लेकर रंग-बिरंगे फलों को जरूर शामिल करने चाहिए. बता दें फल और सब्जियों का रंग जितना गहरा होता है वह आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छे होते हैं. इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जी और फलों को शामिल करें

रिफाइंड और मैदा-

साबुत अनाज फाइबर का एक और अच्छा स्त्रोत है. मैदा और सफेद चीनी को अपनी डाइट से बाहर करें ये चीजें न केवल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बल्कि ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.