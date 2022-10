Health Tips: रात में भूलकर भी न करें इन फलों का सेवन, बिगड़ सकती है सेहत

Do Not Eat This Fruit at Night: फल सभी की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि फल का सेवन समय के हिसाब से किया जाना चाहिए वरना यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. खासतौर पर रात में फलों का सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि रात में आपको किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

रात में इन फलों का सेवन करने से बचें

सेब (Apple)

सेब खाने की सलाह हर डॉक्टर ही देता है. रोजाना सेब का सेवन कई बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है लेकिन रात के समय सेब का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप रात में सेब खाते हैं तो इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. रात में सेब का सेवन, खाना पाचन प्रणाली के लिए अच्छा नहीं होता. इसलिए आपको एसिडिटी (Acidity) जैसी परेशानी होने लगती है.

केला (Banana)

रात के समय केले का सेवन फायदेमंद नहीं होता है. हालांकि कई लोग वर्कआउट (workout) के बाद शाम को केले का सेवन करते हैं. चाहे जूस के रूप में या फिर फ्रूट सलाद के रूप में लेकिन रात के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

चीकू (Sapodilla)

रात के समय चीकू (Sapodilla) का सेवन भी ना करें. चीकू में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप चीकू खाएंगे तो यह आपके शरीर का शुगर और एनर्जी लेवल (energy level) को बढ़ा देता है. इसकी वजह से आपको नींद में बाधा हो सकती है. इसलिए रात में चीकू का सेवन ना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर