Alcohol: Beer या Whiskey के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीजें, पड़ सकता है पछताना

Do Not Eat These Things With Beer: वैसे तो शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है और ऊपर से उसके साथ कुछ चीजें खाने से आपके शरीर को ज्यादा नुकसान हो सकता है.ऐसे इसलिए क्योंकि कुछ चीजों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि सेहत पर बुरा असर डालती हैं. ऐसे में जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. खासकर अगर आपको कब्ज की समस्या हो. ऐसे में हम यहां बताएंगे कि ड्रिंक्स के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

ड्रिंक के साथ ना करें इन चीजों का सेवन-

ड्रिंक के साथ या उसके बाद पोर्क का कॉम्बिनेशन सही नहीं बै ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है. अगर आपको ड्रिंक के बाद भूख लग रही हैं तो आप फाइबर वाला हेल्दी फूड खा सकते हैं.

ब्रेड और केक्स (Bread and Cakes)-

केक, पेस्ट्रीस, ब्रेड से बनी चीजों में यीस्ट होता है जिसका सेवन ड्रिंक्स के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि शराब में यीस्ट भी होता है. अगर ज्यादा मात्रा में यीस्ट का सेवन करते हैं तो आपका पेट उसे पचा नहीं पाता है. इसलिए ब्रेड और केक का सेवन ड्रिंक के साथ करने से बचें.

ड्रिंक के बाद चॉकलेट (chocolate after drink​)-

चॉकलेट में मौजूद कैफीन और कोको शराब के साथ मिलकर पेट में गड़बड़ पैदा कर सकते हैं. अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहाहै तो चॉकलेट की जगह आप बेसन से बनी मिठाई खा सकते हैं.

डेयरी फूड्स (Dairy Foods)-

अगर आप डेली ड्रिंकर हैं और रोज ड्रिंक करते हैं तो आपको बता दें शराब के साथ भूलकर भी डेयरी फूड्स नहीं खाने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि शराब के बाद डेयरी प्रॉडक्ट्स का सेवन बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.

