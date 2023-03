Health Tips: ऑफिस में हमेशा बॉडी में रहता है आलस? सुबह-सुबह करें ये काम, दिनभर रहेंगे एक्टिव

How To Remove Laziness From Body: रोजाना एक जैसा काम करने से बॉडी में आलस आने लगता है. वहीं हर दिन ऑफिस जाकर काम करने से थकान और आलस आता है.वहीं आलस के दौरान घंटों बैठकर काम करने की वजह से नींद भी आने लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता है. अगर आप हर दिन इस तरह की समस्या से होकर गुजरते हैं तो आपको सुबह उठकर कुछ काम करने चाहिए. ऐसा करने से आपकी बॉडी का आलस दूर भाग जाएगा और आप दिनभर एक्टिव रहेंगे.वहीं अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो आप कुछ काम कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए?

सुबह उठकर करें ये काम ऑफिस में काम के समय नहीं आएगा आलस-

सीढ़ियां चढ़ें-

फिट रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है. सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप सीढ़ियों को 4 बार चढ़े उतरे. ऐसा करने में आपको बहुत कम वक्त लगता है और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है. वहीं अगर आपके घर में सीढ़ियां नहीं है तो आप घर में तेज चाल से चलें. ऐसा करने से आपकी बॉडी एक्टिव होगी.

बॉडी को दें खिंचाव-

सुबह उठकर हल्दी सी स्ट्रेचिंग बॉडी को फिट और एक्टिव बनाने में मदद करती है वहीं अगर आप बाथरूम में भी जा रहे हैं तो इसे कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग करने के लिए किसी दरवाजे से सटकर खड़े हो जाएं. अब पैरों को थोड़ा दूरी पर ले जाएं और दरवाजे को पकड़कर खुद को पीछे की तरफ पुश करें. इस समय सांस ले और छोड़ें. बता दें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है और इससे चेस्ट और हाथों में अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा. जो आपको पूरे समय एक्टिव रखेगा. इसलिए आप सुबह उठकर ये जरूर करें.