Foods For Bodybuilding: रोज सुबह खाएं इस तरह की चीजें, बॉडी बनाने में मिलेगी मदद

What To Eat In Morning For Bodybuilding: आजकल लोग न सिर्फ अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो बल्कि कई लोग अपने कम वजन से भी परेशान रहते हैं. इसलिए ऐसे में लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए मसल्स गेन करने के लिए तरह-तरह के सफ्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर का सेवन करने लगते हैं. लेकिन जहां तक संभव हो आपको सिर्फ नैचुरल तरीके से ही बॉडीबिल्डिंग करनी चाहिए या अपना वजन बढ़ाना चाहिए.वहीं अगर आप खुद को ग्रूम करना चाहते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी पाने के लिए अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो कुछ चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

बॉडी बनाने के लिए सुबह खाएं ये चीजें-

केला और दूध (Banana and milk)-

बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आप रोज सुबह केले का सेवन कर सकते हैं. केला एक सुपरफूड है जिसमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. इसमें पोटेशियम, फाइबर, हेल्दी फैट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.इसलिए अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो केले का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप केले को दूध में मिक्स करके पी सकते है.आप इसमें अखरोट, फ्लैक्स सीड्स भी मिला सकते हैं.

ओट्स और दूध (Oats and Milk)-

बॉडीबिल्डिंग करने के लिए आप सुबह ओट्स और दूध को मिक्स करके भी ले सकते हैं. इसके लिए आप दूध में ओट्स मिलाएं और इसे अच्छी तरह से पका लें. इसके बाद इसमें चाहें तो किशमिश,बादाम या फि काजू मिक्स करके डाल सकते हैं.

उबला हुआ अंडा (boiled egg)-

आप बॉडीबिल्डिंग करने के लिए उबला हुआ अंड भी खा सकते हैं. रोज सुबह उबल हुआ अंडा खाने से आपको वेट गेन, मसल्स गेन करने में मदद मिल सकती है. ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो 3 उबले हुए अंडों का सेवन कर सकते हैं. अंडे में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है इससे आपको मसल्स का विकास करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा आप चाहें तो अंडे का ऑमलेट भी खा सकते हैं. आप अंडा वर्कआउट के बाद खा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

