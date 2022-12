Men Health Tips: पुरुष लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव, डिप्रेशन की समस्या से मिलेगा छुटकारा

Tips to Get Rid of Depression: पुरुषों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि खराब लाइफस्टाइल इसकी वजह है. वहीं पारिवारिक और आर्थिक जैसे मुद्दों के कारण कई बार पुरुष डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. वहीं डिप्रेशन होने पर इंसान को ठीक से नींद नहीं आती साथ ही भूख भी कम हो जाती है. इसके अलावा डिप्रेशन के कारण इंसान का किसी भी काम में मन नहीं लगता है. ऐसे में डिप्रेशन से बचने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए आपको लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए?

डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए पुरुष लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव-

नो कहना सीखें-

कई बार डिप्रेशन का कारण मानसिक समस्या होती है.ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी निजी या प्रोफेशनल जिंदगी में प्रेशर के कारण डिप्रेशन हो रहा हो. इसलिए तनाव से बचने के लिए नो कहना भी सीखें. बता दें कई बार हम ऐसी चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जिससे हम सहमत नहीं है. ये डिप्रेशन का एक बड़ा कारण.



खुद पर ध्यान दें-

पुरुषों को डिप्रेशन के लक्षणों से बचने के लिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए. जी हां भागदौड़ भरी लाइफ में आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालें. इसके लिए आप अपनी नींद पूरी करें, हेल्दी डाइट का सेवन करें. इसके अलावा ऐसी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं जिसमें आपका मन लगता हो.वहीं खुद पर ध्यान देने से मूड अच्छा रहता है.

दोश्तों और परिवार के साथ समय बिताएं-

कई बार काम के चलते पुरुष अपने दोस्तों और परिवार को समय नहीं दे पाते हैं जिसके कारण पुरुषों में डिप्रेशन हो जाता है. ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिताएं. वहीं अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप दोस्तों के साथ समय बिताएं.

