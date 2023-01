Health Tips: सर्दियों में ऑयली फूड खाने के बद अपनाएं ये तरीके? गैस और बदहजमी से मिलेगा छुटकारा

What To Do After Eating Oily Foods: सर्दियों का मौसम चल रहा है इस मौसम में ज्यादातर लोग पूड़ी, पराठे खाना ही पसंद करते हैं जिसकी वजह से पेट में गैस बन जाती है या फिर खट्टी डकारें आने लगती हैं.जिसकी वजह से लोग पूरे समय परेशान रहते हैं. वहीं ऑयली खाना खाने से मोटापा, हार्ट से जुड़ी बीमारी या फिर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है. ऐसे में आपको ऑयली फूड्स का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए. लेकिन अगर आपके पेट में गैस या अपच की दिक्कत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि ऑयली फूड खा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए?

ऑयली फूड्स खाने के बाद करें ये काम-

गुनगुना पानी पिएं-

यदि आपने बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लिया है तो आप गुनगुना पानी पिएं. इससे अपच खट्टी डकार और पेट फूल जैसी समस्या से राहत मिलेगी अगर आप भी खट्टी डकार, या गैस की समस्या से परेशान हैं तो आप तुरंत ही गुनगुना पानी पिएं. इससे पाचन प्रणीला एक्टिव हो जाता है. वहीं बता अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपका खाना सही से नहीं पच पता है जिसकी वजह से कब्ज की समस्या हो जाती है. लेकिन गुनगुना पानी पीने से ये समस्या दूर होती है.

टहलने से मिलेगा आराम-

अदि आपने बहुत अधिक खाना खा लिया है तो आप थोड़ी देर टहल लें.ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयली या हेवी मील खाने से मन के साथ पेट भी भारी लगने लगती है. वहीं टहलने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है. ऐसे में पाचन को सुधारने के लिए 15 से 30 मिनट टहल लें.

प्रोबायोटिक्स का सेवन करें-

प्रोबायोटिक्स युक्त फूड्स खाने से पाचन की सेहत अच्छी बनी रहती है. इसलिए अगर आप ऑयली फूड खाकर परेशान हैं तो एक कटोरी दही खा लें. ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)