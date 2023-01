Hair Care Tips: ठंड के मौसम में डैंड्रफ की समस्या से हैं परेशान? इन तरीकों से बाल बनेंगे सॉफ्ट और शाइनी

Home Remedies To Get Rid Of Dandruff In Winter: सर्दियां आते ही डैंड्रफ की समस्या होने लगती है.वहीं बालों में डैंड्रफ की समस्या के कारण बाल तेजी से सफेद और झड़ने लगते हैं.वहीं सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या इसलिए होने लगती हैं क्योंकि हवा में ड्राईनेस होती है जिसकी वजह से स्कैल्प में मौजूद नमी खत्म हो जाती है. ऐसे में लोग इस समस्या को दूर करने के लिए तरह-तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. जिसकी वजह से बालों को नुकसान भी पहुंचता है.ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको आपको कुछ घरेलू तरीके अपनाना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको डैंड्रफ की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं?

ठंड के मौसम में डैंड्रफ की समस्या दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके-

सेब का सिरका (Apple vinegar)-

सेब का सिरका बालों में डैंड्रफ की समस्या को आसानी से दूर करता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे वाली बोतल लें और एक कप पानी और आधा कप सिरका मिक्स करें और उस बोतल में भर लें अब इस मिश्रण को रात में सोने से पहले बालों में स्प्रे करके लगाएं और सुबह बाों को शैंपू कर लें. ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या दूर होती हैं.

नींबू का रस (Lemon juice)-

नींबू का रस बॉडी के साथ-साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए गुनगुने नारियल के तेल या सरसों के तेल में एक नींबू के रस को मिलाकर मिक्स करें. अब इस मिश्रण को स्कैल्प ही हल्के हाथों से मसाज करें.

एलोवेरा (Aloe vera)-

औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा स्किन के साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण डैंड्रफ की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल चमकदार और सॉफ्ट बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं