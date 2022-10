Health Tips: नहाने के बाद जरूर रखें इन चीजों का ध्यान, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

Keep These Things In Mind After Taking Bath: अच्छी स्किन और बाल किसे पसंद नहीं होता है लेकिन बदलते लाइफस्टाइल में देखभाल करना बेहद ही मुश्किल होता है.ऐसे में आप बाजार के कई प्रोडक्ट(products) का इस्तेमाल करते है. साथ ही जब बाहर से आते है तो थकान दूर करने के लिए हम नहाने का सोचते है और नहाते भी है, पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते है जिससे न सिर्फ हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे बालों को भी नुकसान होता है. हम सभी खूबसूरत दिखना चाहते है जिसमें हमारी त्वचा और बाल अहम भूमिका निभाते है. पर हम नहाते वक्त कुछ ऐसी गलतीयां कर बैठते है जिससे नुकसान होता है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे की नहाने के बाद कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए?

नहाने के बाद इन चीजों का रखें ध्यान

चेहरे पर तौलिया रगड़ना-

नहाने के बाद लोग अक्सर तैलिए से अपना मुंह को पोछ लेते है या यूं कहो तो रगड़ लेते है, पर ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप चेहरे पर तौलिया रगड़ने से अच्छा रहेगा की आप हल्के हाथों से थप-थपाकर पोछें.

गीले बालों पर कंघी करना-

जब भी बाल धोए तो कभी भी गीले बालों पर कंघी न करें, गीले बाल कमजोर होते है ऐसे में अगर आप कंघी करते है तो बाल काफी अधिक मात्रा में झड़ने लगते है साथ ही बाल डैमेज भी होता है. इसके अलावा आप नैचुरल तरीके से ही बालों को सुखने दें इससे बालों को कोई नुकसान नहीं होता है.

हानिकारक केमिकल वाले क्रिम से बचें-

बाजार में कई तरह की क्रिम और मॉस्चराइजर मिलते है पर आपको ये देखना होगा की किसमें केमिकल की मात्रा कम है, ज्यादा केमिकल स्किन के लिए हानिकारक हो जाता है. ऐसे में आप क्रिम और मॉस्चराइजर के अलावा तेल का इस्तेमाल कर सकते है. ये आपकी त्वचा पर कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर