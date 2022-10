Eyelash Care Tips: इन तरीकों से पलकों को बनाएं घना और लम्बा, चेहरा दिखेगा खूबसूरत

How To Make Eyelashes Thick And Long : सभी महिलाएं चाहती हैं की उनकी पलके (Eyelash) लम्बी ,घनी और सुन्दर दिखें. लेकिन सभी लोगों की पलके (Eyelash) एक जैसी नहीं होती हैं. इसलिए कई महिलाओं का सवाल होता है की वह अपनी पलकों को लम्बी ,घनी और सुन्दर कैसे दिखाएं. कई महिलाएं तो आर्टिफिशियल पलकों (Artificial Eyelashes) का इस्तेमाल करके अपनी पलकों को सुन्दर बनाती हैं. लेकिन आप अगर अपनी पलकों को नेचुरल तरीके से लम्बी और सुन्दर बनाना चाहती हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो कर सकती हैं.

इन तरीकों से पलको को बनाएं घना

लेश ग्रोथ सीरम (Lash Growth Serum) का करें इस्तेमाल

अगर आप अपनी पलकों को घना बनाना चाहती हैं तो इसके लिए ग्रोथ सिरम को अपनी पलकों पर अप्लाई कर सकती हैं. लाश ग्रोथ सिरम कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है यह पलकों को मजबूत और मॉइस्चराइज (Moisturize) करने में सहायता प्रदान करता है. इसे अपनी पलकों पर रात में सोने से पहले लगाएं.

वाटर लाइन को जरूर फिल करें

अगर आपकी पलकों के बीच में स्पेस या फिर खाली जगह नज़र आती है तो ऐसे में आप इसे फुलर लुक देने के लिए वॉटर लाइन को ज़रूर फिल करें. आईलैश वाटर लाइन (Eyelash Water Line) को स्मज प्रूफ काजल से हल्का-हल्का फिल कर ले. इससे तुरंत आपकी वाटर लाइन (Water Line) फुलर दिखाई देंगी. इससे आंखें बड़ी और सुंदर दिखेंगी.

मस्कारा (Mascara) के दो कोट करें अप्लाई

अगर आप मेकअप करते समय मस्कारा (Mascara) का सिर्फ एक कोट लगाती हैं तो ऐसा ना करें. आपको बता दें कि मस्कारा के दो कोट अप्लाई करने से आपकी पलकें सुंदर दिखाई देती हैं साथ ही साथ घनी भी दिखती हैं. अगर आपकी पलकें पतली छोटी है तो मस्कारा के दो कोट्स जरूर लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

