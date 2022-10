Health Tips: सोकर उठने के बाद शरीर में होता है दर्द? तो इन तरीकों से होगा दूर

Body Pain After Waking Up: सोकर या नींद से उठने के बाद कई लोगों को शरीर में अकड़न और दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है. कई बार यह समस्या ऑफिस (Office) में काम करने के दौरान भी होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि सोकर उठने के बाद शरीर में दर्द क्यों होता है.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सोकर उठने के बाद बॉडी में दर्द क्यों होता है और इससे छुटाकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं.

नींद के बाद शरीर में दर्द होने की वजह-

नींद के बाद शरीर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि शारीरिक कमजोरी, नींद ठीक से न आना या फिर फिजिकल एक्टिविटी (physical activity) की कमी. लेकिन शरीर में पोषण की कमी इसका एक बड़ा कारण है.

सोकर उठने का बाद शरीर में दर्द होने पर अपनाएं ये उपाय-

पोषक तत्वों से भूरपूर डाइट लें-

अगर आपको भी सोकर उठने के बाद बॉडी में दर्द की शिकायत रहती है तो आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें. ऐसे फूड्स डाइट में शामिल करें जिनमें शरीर के लिए जरूर पोषक तत्व मौजूद हों. क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों, हड्डियों, पाचन और शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं. इसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, छाछ, और सोयाबीन, दाल (Milk, yogurt, buttermilk, and soybeans, lentils) का शामिल करें.

एक्सरसाइज करें-

कोशिश करें कि आप रोजाना सोकर उठने के बाद 30 मिनट एक्सरसाइज (excercise) जरूर करें. खासकर स्ट्रेचिंग और योगा, इसके साथ ही आप मॉर्निंग वॉक (morning walk) भी कर सकते हैं.

गर्म पानी (hot water) से नहाएं-

गर्म पानी से नहाने से थकान दूर होती है जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में तनाव और सूजन में आराम मिलता है. इतना ही नहीं अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं को आरो तरोताजा महसूस करते हैं और दर्द से छुटकारा मिलता है.

