Advertisement
trendingNow13063920
Hindi Newsलाइफस्टाइलसुबह चेहरे पर सूजन क्यों आती है? शरीर दे रहा है जरूरी संकेत

सुबह चेहरे पर सूजन क्यों आती है? शरीर दे रहा है जरूरी संकेत

Health tips: न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार नमक को पूरी तरह दोष देने की बजाय शरीर की असली जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि कम नमक लेने से की वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है. जिससे चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ सकती हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह चेहरे पर सूजन क्यों आती है? शरीर दे रहा है जरूरी संकेत

Swelling on Face: अकसर कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको अपने चेहरे पर सूजन नजर आती है. जिसके लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा ज्यादा नमक खाने की वजह से होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि चेहरे पर सूजन का कारण कम नमक, कम पानी पीने और नींद की कमी के अलावा शरीर में सूजन और हार्मोन का संतुलन बिगड़ने की वजह से हो सकती है. 

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नमक कम करके या डाइयूरेटिक्स दवाओं के सहारे सूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो वो असली समस्या को नजरअंदाज कर रहा है. क्योंकि शरीर सूजन, पेट फूलने और इन्फ्लेमेशन के जरिए कुछ संकेत देता है, इसलिए जरूरी है कि इन संकेतों को समझना और सुनना चाहिए. 

सूजन का कारण 
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार नमक को पूरी तरह दोष देने की बजाय शरीर की असली जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि कम नमक लेने से की वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है. जिससे चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ सकती हैं. इसी तरह कम पानी पीना भी सूजन का बड़ा कारण बनता है. इतना ही नहीं नींद पूरी नहीं होने के कारण और तनाव के कारण हार्मोन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण चेहरे पर सूजन दिखाई देती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें ठीक?
एक्सपर्ट के अनुसार, हमारे शरीर पूरी तरह सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और जब कोई गड़बड़ होती है तो वो सूजन या इन्फ्लेमेशन दिखाता है. इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय मूल कारण समझें और समझदारी से इसका इलाज करें. इसके लिए आपको सबसे ज्यादा स्वस्थ आहार का सेवन करने चाहिए. अपने शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करें, अच्छी नींद लें और संतुलित जीवनशैली अपनाने से आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. 

सही समाधान 
ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो सुबह उठते ही अपने सूजे हुए चेहरे से परेशान रहते हैं और तुरंत नमक कम खाने लगते हैं. इसलिए सबसे पहले डेली रूटीन  को देखें. क्या आप रोजाना शरीर के लिए जरूरी पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं. क्या आपकी नींद पूरी हो रही है?  या फिर तनाव ज्यादा ले रहे हैं. इन सवालों के जवाब ढूंढकर ही आप सही समाधान तक पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए. 

यह भी पढ़ें: सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसका कारण 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Swelling on face

Trending news

नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC का
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC का
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!