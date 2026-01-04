सुबह चेहरे पर सूजन क्यों आती है? शरीर दे रहा है जरूरी संकेत

Swelling on Face: अकसर कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको अपने चेहरे पर सूजन नजर आती है. जिसके लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा ज्यादा नमक खाने की वजह से होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि चेहरे पर सूजन का कारण कम नमक, कम पानी पीने और नींद की कमी के अलावा शरीर में सूजन और हार्मोन का संतुलन बिगड़ने की वजह से हो सकती है.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नमक कम करके या डाइयूरेटिक्स दवाओं के सहारे सूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो वो असली समस्या को नजरअंदाज कर रहा है. क्योंकि शरीर सूजन, पेट फूलने और इन्फ्लेमेशन के जरिए कुछ संकेत देता है, इसलिए जरूरी है कि इन संकेतों को समझना और सुनना चाहिए.

सूजन का कारण

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार नमक को पूरी तरह दोष देने की बजाय शरीर की असली जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि कम नमक लेने से की वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है. जिससे चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ सकती हैं. इसी तरह कम पानी पीना भी सूजन का बड़ा कारण बनता है. इतना ही नहीं नींद पूरी नहीं होने के कारण और तनाव के कारण हार्मोन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण चेहरे पर सूजन दिखाई देती है.

कैसे करें ठीक?

एक्सपर्ट के अनुसार, हमारे शरीर पूरी तरह सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और जब कोई गड़बड़ होती है तो वो सूजन या इन्फ्लेमेशन दिखाता है. इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय मूल कारण समझें और समझदारी से इसका इलाज करें. इसके लिए आपको सबसे ज्यादा स्वस्थ आहार का सेवन करने चाहिए. अपने शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करें, अच्छी नींद लें और संतुलित जीवनशैली अपनाने से आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

सही समाधान

ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो सुबह उठते ही अपने सूजे हुए चेहरे से परेशान रहते हैं और तुरंत नमक कम खाने लगते हैं. इसलिए सबसे पहले डेली रूटीन को देखें. क्या आप रोजाना शरीर के लिए जरूरी पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं. क्या आपकी नींद पूरी हो रही है? या फिर तनाव ज्यादा ले रहे हैं. इन सवालों के जवाब ढूंढकर ही आप सही समाधान तक पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए.

