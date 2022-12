Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर महसूस होती हैं ये दिक्कतें, नजरअंदाज करना पड़ सकता है सेहत पर भारी

What Happens When Cholesterol Is High: कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त में पाया जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है. वहीं कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है. वहीं हाई ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं में फैट विकसित हो सकता है.कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हृदय पर असर डालता है. इतना ही नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिल का दौरा भी पड़ सकता है. वहीं कोलेस्ट्रोल बढ़ने पर आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं?

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर महसूस होती हैं ये दिक्कतें-

छाती में दर्द (Pain in chest)-

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको छाती में दर्द जैसा अनुभव हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों पर असर पड़ता है जीसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है.

दिल का दौरा (heart attack)-

कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर आपको हार्ट अटैक का जोखिम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस दौरान दिल में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है.

स्ट्रोक (stroke)-

कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर स्ट्रोक का जोखिम की काफी बढ़ जाता है. स्ट्रोक तब होता है. जब रक्त का थक्का मस्तिष्क के हिस्से में रक्त के प्रवाह को रोक देता है. इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर उसे कंट्रोल जरूर करें.

हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure)-

कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है. ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है.इसलिए इसे नजरअंदाज न करें.

किडनी रोग (kidney disease)-

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर किडनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का असर संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है इसमें किडनी भी शामिल है.

