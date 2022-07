Vitamin D: ये संकेत बताते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं विटामिन-डी, हो जाएं सतर्क

Signs Of Taking Too Much Vitamin D: विटामिन-डी का एक सबसे बड़ा स्त्रोत सूरज की किरणे हैं. लेकिन अगर आप लगातार विटामिन-डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है. आइये जानते हैं कैसे?