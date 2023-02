Vitamin B12: विटामिन बी 12 की कमी होने पर बॉडी में दिखते हैं ये लक्षण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Vitamin B12 Deficiency Symptoms: विटामिन बी 12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए काफी जरूरी माना होता है. वहीं आजकल लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होना आम बात है.बता दें हमारी बॉडी विटामिन बी 12 का उत्पादन नहीं करती है जिस कारण हमें खानपान के जरिए बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कना पड़ता है.वहीं बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.ऐसा इसलिए क्योंकि सभी तत्वों में से वनिटामिन बी 12 को काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. ऐसे में आज हम यहां आपको बताएंगे कि विटामिन बी 12 कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं?

विटामिन बी 12 की कमी होने पर बॉडी में दिखते हैं ये लक्षण-

सिरदर्द (Headache)-

बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होने पर कई समस्याएं होने लगती हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि पोषक तत्व नवर्स सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और दिमाग को बूस्ट करते हैं. जिसकी वजह से अगर बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो सिरदर्द समते कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इतना ही नहीं शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर माइग्रेन का खतरा भी बढ़ जाता है.

थकान (fatigue)-

बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में लाल रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में दिक्कत होती है जिसकी वजह से एनीमिया की समस्या हो सकती है.इस दौरान आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है. जिसकी वजह से आप रोजाना के काम भी नहीं कर पाते हैं.

हाथ-पैरों में झनझनाहट (Tingling in hands and feet)-

हाथ और पैरों में होने वाली झनझनाहट का एक कारअण विटामिन बी 12 की कमी होती है. इतना ही नहीं विटामिन बी 12 की कमी से तलवों में जलन भी महसूस होती है.

स्किन का पीला पड़ना (Yellowing of the skin)-

विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया की समस्या होती है. जिसकी वजह से स्किन के रंग पर भी इसका असर पड़ता है. इस दौरान स्किन का रंग हल्का पीला होने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)