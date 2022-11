Joint Pain: हाथ-पैर के जोड़ों में रहता है हमेशा दर्द? तो हो सकते हैं ये बड़े कारण

Hand And Leg Joint Pain Causes: आप भी हाथों, पैरों के जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं.तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे यह समस्या बढ़ती जाती है वैसे ही यह गंभीर रूप लेता है. वैसे तो जोड़ों में दर्द होने की कई वजह हो सकती हैं जैसे चोट लगना, इंफेक्शन या सूजन आदि. लेकिन इसके अलावा भी कई कारण ऐसे होते हैं जो हाथ और पैरों के दर्द के जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूर नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप हाथ-पैर के जोड़ों में दर्द होने की क्या वजह होती है?

हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होने की वजह-

चोट लगना-

अगर आपके भी हाथ और पैर के जोड़ों में दर्द रहता है तो इसके पीछे की वजह चोट लगना भी हो सकती है. चोट लगना हाथ पैर में दर्द का एक सबसे आम कारण हो सकता है. बता दें जब हाथ या पैर के जोड़ों में चोट लग जाती है तो दैनिक कार्य करते समय बहुत परेशानी होती है.

वायरल इंफेक्शन-

वायरल इंफेक्शन (viral infection) के कारण भी जोड़ों में दर्द हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस सी (hepatitis C) वायरस जोड़ों में दर्द का एक कारम बन सकता है. इस दौरान आपको हाथ और पैरों के जोड़ों में दर्द होता है. इसलिए अगर आपको भी जोड़ो में दर्द की शिकायत रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें.

गठिया-

गठिया (gout)भी हाथ-पैर के जोड़ों में होने वाले दर्द का एक कारण हो सकता है. बता दें आर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन होने लगती है इसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है.

टेंडिनिटिस टेंडन (Tendinitis tendon)-

टेंडिनिटिस टेंडन में भी हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है यह एक लचीली बैंड की सूजन है जो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ती है. इस दौरान आपके जोड़ों में दर्द होता है.

