Eye Wrinkle:आंखों की झुर्रियों से हैं परेशान? तो इन अपनाएं ये टिप्स, चेहरा बनेगा ग्लोइंग

Tips To Get Rid Of Eye Wrinkles: आंखे हमारे शरीर का बेहद ही जरूरी अंग होता. अक्सर आपने देखा होगा की लोगों की आंखे धंसी हुई सी होती है जिससे स्किन और चेहरा थका हुआ कमजोर दिखता है. शरीर में अधिकतर कमजोरी के ऐसा हो सकता है साथ ही इसके और भी कारण हो सकते है जैसे पूरी नींद न लेना, ठीक से खान-पान न हो पाना, पौष्टिक आहार न ले पाना, डिहायड्रेट(dehydrate) होना जिससे आंखों पर सीधा असर पड़ता है आदि जैसी दिक्कतों के कारण हमारी आंखे धंसने लगती है जिससे आंखों के नीचे झुर्रियां होने लगती है. ऐसे में अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते है तो आज हम आपको कुछ टिप्स(tips) देंगे की कैसे इनका सेवन करने से धंसे हुए आंखों से पीछा छुड़ाया जाए.

इन तरीकों से पाएं आंखों की झुर्रियों से छुटकारा

पानी(water)-

हाइड्रेटड रहना बहुत जरूरी होता है इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. पानी हमारे लिए बेहद ही जरूरी तत्व है ये कई बीमारीयों से बचाने में मद्द करता है इसके कमी के कारण कई बीमारीयां बढ़ जाती है उनमें से एक है आंखों का धंसना. शरीर में पानी की कमी के कारण हमारी आंखें धंसने लगती है साथ ही आंखों में सूजन और आंखें सुखने लगती है जिससे परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में पानी बेहद जरूरी होता है.

हरी सब्जियां(green vegetables)-

हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते है जिससे बॉडी को न्यूट्रियंटस(nutrients) मिलता है साथ ही ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है. हरी सब्जीयों में पाए जाने वाला ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन आंखों के लिए फायदेमंद होता है साथ ही विटामिन स्किन में ग्लो लाने का काम करता है. इसलिए हरी पत्तीयों वाली या हरी सब्जीयां सेहत के लिए फायदेमंद है.

गाजर का करें सेवन(carrots)-

गाजर बहुत ही पौष्टिक आहार है इसमें भरपूर मात्रा में बीटा-कैरेटिन और विटामीन पाए जाते है. विटामिन धंसी हुई आंखों को ठीक करने में कारगर है. इसके सेवन से आंखों में रोशनी भी बढ़ती है साथ ही इसमें मिलने वाला न्यूट्रियंटस बॉडी के फायदेमंद होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

