Health Tips: लंबे समय तक रहना चाहते हैं जवां और फिट? आज ही छोड़ दें ये आदतें

How To Live Healthy And Longer: हेल्दी और फिट रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. वहीं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का फैसला किसी भी उम्र में लिया जा सकता है. जी हां ऐसा करते आर अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां,फल,दालें और ड्राई फ्रूट्स को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. वहीं कुछ गलत आदतें आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि हेल्दी रहने के लिए आपको किन आदतों को छोड़ देना चाहिए?

हेल्दी रहने के लिए इन आदतों को आज ही छोड़े-

सफेद चीजें (white things)-

कुछ सफेद चीजें आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. इनमें चीनी, नमक और मैदा शामिल है. चीनी शरीर का इन्फ्लेमेशन (inflammation)बढ़ाती है वहीं नमक(salt) भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. वहीं बता दें अगर आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जिनमें शुगर, नमक मात्रा होती है तो यह आपके शरीर को आगे के लिए डैमेज करते हैं. इसलिए आज ही इनसे दूरी बना लें.

पूरे दिन बैठे रहना-

आजकल बहुत से लोगों की आदत होती है वो पूरे दिन बैठे रहते हैं.या फिर ऑफिस में काम करने के दौरान आप हमेशा बेठै रहते हैं तो यह एक तरह से आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसादायक होता है. अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इससे आप कई बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं. इसलिए आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें.वहीं अगर आप चाहें तो तेज-तेज चलकर ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं.

नींद (Sleep) पूरी न लेना-

जो लोग 5 घंटे से कम नींद लेते हैं तो उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कम नीं आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करती है. इससे शरीर के हॉरमोन्स का बैलेंस बिगड़ता है. इसलिए अगर आपकी भी कम सोने की आदत है तो इस आदत को आज ही बदल लें और रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें.

सिगरेट,तंबाकू और शराब (Cigarettes, Tobacco and Alcohol)-

अगर आपको भी सिगरेट,शराब या तंबाकू खाने की आदत है तो इस आदत को आज ही बदल दें ये आदते आपकी जिंदगी के कई साल कम कर देती हैं साथ ही आपको उम्र से पहले बूढ़ा बनाती हैं.

