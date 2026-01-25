स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो है 'हरे मूंग दाल के अप्पे', झटपट नोट कर लें रेसिपी

Moong Dal Appe Recipe: हरे मूंग दाल के अप्पे स्वाद के साथ-साथ पोषण में भी भरपूर होते हैं. इसके साथ-साथ इन्हें बनाने भी बेहद आसान होता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए ये डिश एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो तला-भुना छोड़कर हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं. हरे मूंग दाल से बने अप्पे में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें खाना पसंद करते हैं. इन्हें सुबह के नाश्ते, टिफिन और शाम के हल्के स्नैक्स में बड़े ही चाव से खाया जाता है.

हेल्दी हरे मूंग दाल अप्पे रेसिपी

हरे मूंग दाल अप्पे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप हरी मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. अब दाल को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर चिकना बैटर बना लें. ध्यान रखें कि बाद बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, नमक और हरा धनिया मिला दें. ऐसा करने से अप्पे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं.

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले अप्पे पैन को गैस पर गर्म करें और हर खाने में थोड़ा सा तेल लगाएं. इसके बाद एक चम्मच से बैटर को अप्पे पैन के सांचों में डालें. मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएं ताकि अप्पे अंदर तक अच्छे से पक जाएं. जब नीचे की सतह सुनहरी हो जाए, तो अप्पे को पलट दें और दूसरी तरफ भी हल्का ब्राउन होने तक सेक लें. कुछ ही मिनटों में नरम और कुरकुरे हरे मूंग दाल अप्पे तैयार हो जाते हैं. इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें.

सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

हरे मूंग दाल के अप्पे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शारीरिक ताकत देता है. इनमें मौजूद सब्जियों के कारण इनमें फाइबर भी होता है, जिससे डाइजेशन बेहतर रहता है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम तेल में बनते हैं, इसलिए वेट कंट्रोल रखने में भी मदद करते हैं. ये डिश डायट करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है.

