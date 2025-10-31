ऐसे करें सुबह की शुरुआत! ये 4 काम जो आप में भर देंगे पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन

Healthy Morning Habits: सुबह का समय आपके पूरे दिन पर कही न कही असर डालता है. अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो, तो पूरा दिन एनर्जेटिक और खुशहाल बीतता है. लेकिन कई लोग उठते ही फोन देखने या जल्दबाजी में कामों में लग जाते हैं, जिससे ब्रेन और बॉडी पर स्ट्रेस बढ़ता है. अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपका मूड अच्छा रहे और काम पर फोकस बना रहे, तो बस कुछ आसान सुबह की आदतें अपना लें. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए..

सुबह उठते ही पानी पिएं

सुबह उठते के बाद तुरंत एक गिसाल गुनगुना पानी पीने की आदत डालें. दरअसल पूरे रात सोने के बाद बॉडी में पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में सुबह पानी पीने से बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं और डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहता है. अगर आप चाहें तो नींबू पानी या गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर भी पी सकती हैं. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और बॉडी दिनभर एक्टिव रहता है.

मेडिटेशन करें

सुबह का माहौल शांत रहता है, जो कि ध्यान लगाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है. ऐसे में इस समय 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से मन शांत रहता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इससे स्ट्रेस कम होता है और दिनभर व्यक्ति को पॉजिटिव महसूस होता है.

हल्का एक्सरसाइज या योग

सुबह थोड़ी एक्सरसाइज या योग करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आलस दूर होती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो 15 मिनट की वॉक, सूर्य नमस्कार या स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं. ऐसा करने से बॉडी लचीला रहता है और दिनभर काम करने की एनर्जी मिलती है. याद रखें कि सुबह की थोड़ी सी एक्सरसाइज ही पूरे दिन आपके बॉडी में जोश बढ़ सकती है.

खुद से पॉजिटिव बातें करें

दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करें. इसलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद से ऐसी बातें करें कि, "आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा", "मैं सब कर सकती हूं". ऐसी छोटी-छोटी बातें खुद से करने से पूरे दिन आपको कॉन्फिडेंस और खुशी मिलती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.