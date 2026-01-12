30 के बाद शरीर और याददाश्त होने लगी है कमजोर? आज ही बदलें ये आदतें और पाएं 'कंप्यूटर' जैसा दिमाग

Fitness Tips For 30s: भागदौड़ वाली तेज रफ्तार जिंदगी इंसान को बीमारियों का घर बना रही है. अक्सर 30 की उम्र के बाद लोग थकान, भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी से जुड़ी समस्याएं झेलने लगते हैं. इसका बड़ा कारण काम का भारी दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, दिन रात स्क्रीन का इस्तेमाल और इरेगुलर डेली रूटीन है, जो कि धीरे-धीरे ब्रेन पर असर डालने लगती हैं. आयुर्वेद इसे प्रज्ञापराध कहता है, इसका मतलब होता है कि जब इंसान अपनी बुद्धि, शरीर और मन की जरूरतों को इग्नोर करने लगता है.

क्या कहता है साइंस?

वहीं दूसरी तरफ इस बारे में साइंस का मानना है कि 30 के बाद ब्रेन सेल्स पर स्ट्रेस, नींद की कमी और गलत लाइफस्टाइल का असर पड़ने लगता है. आयुर्वेद और साइंस दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि ब्रेन वही बनात है जैसा हम रोज उसे देते हैं.

कितनी जरूरी है नींद?

सबसे पहले बात आती है नींद की. आयुर्वेद में नींद को भूतधात्री कहा गया है. विज्ञान भी मानता है कि गहरी नींद के दौरान दिमाग अपने अंदर जमा टॉक्सिन्स को साफ करता है. 30 के बाद अगर नींद पूरी न हो तो दिमाग की याददाश्त कमजोर होने लगती है और भावनाएं जल्दी बेकाबू हो जाती हैं. रोज एक ही समय पर सोना और जागना दिमाग को सुरक्षा का एहसास देता है. इससे हार्मोन बैलेंस रहते हैं और दिमाग शांत रहता है. यह आदत धीरे-धीरे फोकस, सीखने की क्षमता और मूड को बेहतर बनाती है.

कैसे जुड़ी है शरीर और मन?

शरीर और मन जुड़े हुए हैं. चलने-फिरने से ब्रेन में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे नई नर्व सेल्स मजबूत होती हैं. 30 के बाद भारी एक्सरसाइज जरूरी नहीं, बल्कि रोज टहलना, योग या हल्की स्ट्रेचिंग दिमाग को जवान रखती है. इससे स्ट्रेस कम होता है और ब्रेन को संकेत मिलता है कि शरीर सुरक्षित है.

क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा अन्न, वैसा मन. बहुत ज्यादा मीठा, तला-भुना और पैकेट वाला खाना दिमाग में सूजन बढ़ाता है. साइंस इसे ब्रेन इंफ्लेमेशन कहता है, जिससे ध्यान और याददाश्त पर असर पड़ता है. 30 के बाद दिमाग को प्रोटीन, अच्छे फैट, साबुत अनाज और ताजी सब्जियों की जरूरत होती है. घी, मेवे और पर्याप्त पानी दिमाग को चिकनाई और ताकत देते हैं. सही खाना दिमाग को स्थिर, तेज और संतुलित बनाता है.

कैसे रखें दिमाग का ख्याल?

दिमाग को रोज नई चुनौती देना भी जरूरी है. आयुर्वेद में इसे 'मेधा वृद्धि' कहा गया है, यानी बुद्धि को बढ़ाना. विज्ञान के अनुसार, जब दिमाग कुछ नया सीखता है, तो उसकी नसों के बीच नए रास्ते बनते हैं. 30 के बाद अगर दिमाग को सिर्फ मोबाइल स्क्रीन मिलती है, तो वह सुस्त हो जाता है. पढ़ना, लिखना, नई भाषा या कोई नया हुनर सीखना दिमाग को सक्रिय रखता है. इससे सोचने की क्षमता बनी रहती है और उम्र के साथ आने वाली भूलने की समस्या कम होती है.

स्ट्रेस को कैसे करें मैनेज?

आयुर्वेद में स्ट्रेस को वात दोष का असंतुलन माना गया है. विज्ञान भी मानता है कि लगातार स्ट्रेस से दिमाग हमेशा खतरे की स्थिति में रहता है. इससे नींद और याददाश्त बिगड़ती है. रोज गहरी सांस लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना और अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय समझना दिमाग को आराम देता है. तनाव को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे धीरे-धीरे पचाना ही दिमाग की असली सेहत है.

