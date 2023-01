Kidney Stone: पथरी के दर्द से राहत दिलाएं ये 3 तरह के जूस, रोजाना करना होगा सेवन

How To Protect Yourself From Kidney Stones: किडनी से जुड़ी समस्या काफी दर्दनाक होती है. इन्हीं परेशानियों में से एक है किडनी की पथरी (Kidney Stones) की समस्या. जब किसी सख्य को किडनी (Kidney Health) की पथरी हो जाती है तो उसे काफी दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है. ऐसे में व्यक्ति को बेहद सोच समझकर अपनी डाइट प्लान (Kidney Stone Diet) करनी होती है. अगर आपको किडनी की समस्या है तो आप यहां दिए कुछ जूस की मदद से इस समस्या को दूर कर सकते हैं. जानते हैं कौन से हैं ये जूस कैसे बनाएं.

किडनी की पथरी के लिए जूस

अगर आप किडनी की पथरी (Kidney Stones) से परेशान हैं तो इन 3 तरह के जूस को अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं, जिससे दर्द समेत कई समस्याओं से आराम मिल सके.

1. टमाटर का जूस

टमाटर का जूस (Tomato Juice) किडनी की पथरी को दूर करने में बेहद उपयोगी है. ऐसे में आप दो टमाटर को अच्छे से धोएं और उन्हें पीस लें. जूस में नमक और काली मिर्च के पाउडर को मिलना है और उसका सेवन करें आप चाहे तो बने मिश्रण को फ्रिज में रख कर बाद में भी जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं.

2. नींबू का जूस

नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड मौजूद होता है. ऐसे में यदि आप किडनी स्टोन में नींबू के जूस का सेवन करते हैं तो इससे भी समस्या दूर हो सकती है. आप कटोरी में दही लें और उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं अब स्वाद अनुसार नमक मिलाकर मिश्रण को अच्छे से चलाएं और उसका सेवन करें ऐसा करने से किडनी की पथरी की समस्या से राहत मिल सकती है.

3. तुलसी का जूस

तुलसी से बना जूस भी किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने में उपयोगी है. ऐसे में आप तुलसी के पत्तों का रस निकालें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और बने मिश्रण का सेवन सुबह-शाम करें. ऐसा करने से किडनी की समस्या से राहत मिल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

