40 के बाद भी रहना है जवान तो भूलकर भी ना करें ये 4 गलती, लाइफस्टाइल में करें ये जरूरी बदलाव

Lifestyle Changes After 40: जब व्यक्ति 40 साल के आंकड़े को पार कर लेता है तो कई बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं, आंखों की रोशनी से लेकर हड्डियों की कमजोरी तक देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आप भी 40 के आसपास हैं या 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो लाइफस्टाइल में ये बदलाव करें और कुछ गलतियां भूलकर भी न करें.

नींद को सीरियस लें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आप 40 साल पूरे कर लें तो सबसे पहले अपनी नींद को लेकर सीरियस हो जाएं. 40 की उम्र के बाद कम से कम 7 से 9 घंटी की नींद जरूरी हो जाती है. अगर आप सही से नींद पूरी नहीं करते हैं तो इससे आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है और आपका दिमाग तेजी से बूढ़ा हो सकता है. इतना ही नहीं स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. इसी के साथ नींद की कमी बॉडी रिपेयररिंग को भी इफेक्ट करती है या धीमा करती है. नींद की कमी से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है.

वेट ट्रेनिंग करें

कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरी तरह रोक देते हैं जोकि एक बड़ी गलती है. जानकारी के अनुसार 40 की उम्र के बाद हर 10 साल में 3 से 5 फीसदी मसल्स कम हो जाती है. हेल्दी रहने के लिए हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करें. ये आपको दिल की बीमारियों से बचने में हेल्प करेगी और आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा.

प्रोसेस्ड फूड को कहें बाय

40 पार होने के बाद कुछ खाने की चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए. जैसे प्रोसेस्ड फूड आपके दिल की सेहत को बिगाड़ सकता है. इसलिए केक, कुकीज, सोड़ा जैसे चीजों से दूर रहें. ये ब्लड शुगर को बढ़ाने और वजन बढ़ाने का काम करती हैं. अगर बिमारी को उसकी शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उसको जल्दी खत्म भी किया जा सकता है. ऐसे में जब आपकी उम्र 40 के पार हो जाए तो साल में एक बार ब्लड टेस्ट और थायरॉयड जैसे टेस्ट करवा लेने चाहिए.

स्क्रीन टाइमिंग कम करें

कुछ लोग 40 के बाद घर पर बैठ जाते हैं यहा ज्यादा मेहनत या भागदौड़ नहीं करते हैं. ऐसे में वे टीवी या मोबाइल फोन पर ही रहते हैं. लेकिन ये आदत हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं है. स्क्रीन टाइम को कम करें और समय पर सोएं और 7 से 9 घंटी की नींद पूरी करें, ये छोटा सा बदलाव आपकी एनर्जी बनाकर रखेगा और मूड और सेहत दोनों सही रखने में हेल्प करेगा. अगर आप 40 की उम्र के बाद कम तनाव, भरपूर नींद, हेल्दी खाना, आउट डोर एक्टिविटी आदतें रूटीन में शामिल करें. इससे आने वाली लाइफ हेल्दी और लंबी हो सकती है.

