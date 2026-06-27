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शरीर को हेल्दी रखने का सही तरीका: घरेलू चीजों के माध्यम से स्वस्थ जीवन की आसान शुरुआत

महंगी दवाइयों के बिना भी स्वस्थ रहा जा सकता है. जानिए गुनगुना पानी, घर का खाना, योग, अच्छी नींद, मौसमी फल, घरेलू मसाले और छोटी-छोटी अच्छी आदतों से कैसे बनाएं हेल्दी लाइफस्टाइल.

Written ByDr. Priyanka Trivedi
Published: Jun 27, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:49 PM IST
शरीर को हेल्दी रखने का सही तरीका: घरेलू चीजों के माध्यम से स्वस्थ जीवन की आसान शुरुआत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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