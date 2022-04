Healthy Morning Tips: सुबह उठकर जरूर कर लें ये 5 काम, ऑफिस में बरकरार रहेगी एनर्जी

Things To Do In The Morning: ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत शानदार हो, तो पूरा दिन बन जाता है. यही वजह के आपका मॉर्निंग रूटीन हेल्दी होना चाहिए. अक्सर हम महसूस करते हैं कि नींद से जगने के बाद जब हम नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं तो काम करते वक्त अक्सर आलस महसूस होता है. इसकी वजह से है कि हम अपनी सुबह की एक्टिविटीज को सही ढंग से प्लान नहीं करते.

सुबह सवेरे जरूर करें ये 5 काम

मॉर्निंग रूटीन (Morning Routine) में कुछ ऐसी आदतों को शामिल करना चाहिए जिससे दिनभर शरीर की एनर्जी बरकरार रहे और थकान महसूस न हो. ऐसा करने से न सिर्फ आलस दूर होगा बल्कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन भी दुरुस्त रहेगा. आइए इन गुड हैबिट्स के बारे में जानते हैं.

1. एक ही वक्त पर रोजाना नींद से जागें

सुबह नींद से जागने का एक वक्त मुकर्रर कर लें, अगर हर दिन आप एक ही वक्त पर सोकर उठेंगे तो आपकी बॉडी साइकिल मेंटेन रहेगा. अगर इसमें बदलाव करेंगे तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है.

2. सुबह एक ग्लास पानी जरूर पिएं

सुबह उठने के बाद आप पानी पीने की आदत डालें इससे न सिर्फ शरीर हाइड्रेट रहता है, बल्कि मलत्याग में भी दिक्कत नहीं आती और दिनभर पेट में गैस की परेशानी नहीं होती.

3. नाश्ते में प्रोटीन का सेवन करें

कोशिश करें कि सुबह तेल युक्त खाने की जगह हेल्दी डाइट लें. बेकफास्ट में ऐसे फूड्स खाएं जिसमें भरपूर प्रोटीन हो, क्योंकि ये एनर्जी का रिच सोर्स है, इससे आप पूरे दिन थका हुआ महसूस नहीं करेंगे

4. सुबह के वक्त टहलना जरूरी

सुबह उठकर तुरंत ऑफिस जाने की जल्दी न करें, ऐसी प्लानिंग करें कि आपको नींद से जागने के बाद करीब 20 से 30 मिनट तक टहलना या जॉगिंग करना चाहिए. इससे बॉडी में बल्ड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो सेहत के लिए अच्छा है.

5. बेड टी की आदत थोड़ें

कई लोगो को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, जिसे आमतौर तौर पर बेड टी कहा जाता है. खाली पेट चाय का सेवन करने से पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती है. खासकर अगर आपको कब्ज है तो इस बुरी आदत को छोड़ दें

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)