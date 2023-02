Kidney: हेल्दी लगने वाले ये 4 न्यूट्रिएंट्स किडनी को कर सकते हैं डैमेज, हद से ज्यादा न करें सेवन

Nutrients That Can Damage Your Kidney: किडनी हमारी अच्छी सेहत को मेंटेन करने में अहम रोल अदा करता है. इस अंग की मदद से ब्लड क्लीन हो जाता है और टॉक्सिंस भी बाहर निकले हैं. अगर हमारे गुर्दे सही तरीके से काम न करें तो हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते है. ऐसे में आपको हर हाल में किडनी का ख्याल रखना होगा और इन्हें डैमेट बचाना पड़ेगा. इस ऑर्गन के हेल्थ को मेंटन करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वैसे तो सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इनका ज्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है.

गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स

1. प्रोटीन

इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के ओलरऑल डेवलपमेंट और मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से खून में एसिड बढ़ सकता है, जो किडनी के लिए खतरनाक है इसे प्रोटीन्यूरिया और इंट्राम्यूरल हाइपरटेंशन कहा जाता है. इसलिए बेहतर ही की प्रोटीन का सेवन उतना ही करें जितना रोजाना की जरूरत है.

2. फॉस्फोरस

फॉस्फोरस रिच फूड्स का अत्यधिक सेवन किडनी को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अपनी डेली डाइट में इस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को सीमित कर दें. इसके लिए प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम खाएं क्योंकि इनमें फॉस्फोरस काफी ज्यादा हो सकता है.

3. पोटैशियम

पोटैशियम हमारी बॉडी के सेल्स में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है, यही वजह है कि इसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा इनटेक किडनी के लिए नुकसानदेह है क्योंकि पोटैशियम को फिल्टर करने में गुर्दे को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है.

4. सोडियम

सोडियम हमारे बॉडी में पानी और मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, इस पोषक तत्व की मात्रा शरीर में काफी कम होती है, लेकिन जो लोग नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में सोडियम का कंटेंट बढ़ जाता है जिसके बाद इसे शरीर के बाहर निकालने में परेशानी पेश आती है. इसलिए सॉट्स को बेहद कम मात्रा में खाएं.

