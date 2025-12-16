Urad Dal Halwa Recipe: डिलीवरी के बाद रिकवरी में हेल्दी हो सकता है ये उड़द दाल का हलवा, नोट करें आसान रेसिपी

Urad Dal Halwa Recipe: जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ना सिर्फ बच्चे का जन्म होता है, बल्कि एक मां का भी जन्म होता है. मां बनना किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुंदर पलों में से एक होता है. डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए मां की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है. ऐसे में डिलीवरी के बाद जच्चा के लिए उड़द की दाल का हलवा रिकवरी में काफी मददगार हो सकता है. चलिए जानते हैं ये उड़द की दाल का हलवा कैसे बनाया जाता है.

हलवा बनाने के लिए सामग्री

डिलीवरी के बाद जच्चा को खिलाने के​ लिए आप घर की रसोई में ही उड़द की दाल का हलवा बना सकते हैं. उड़द की दाल का हलवा बनाने के लिए आपको दही में भीगी हुई 1 कप उड़द की दाल चाहिए. इसके अलावा आधा कप देसी घी, 1 कप से थोड़ा कम चीनी (स्वादानुसार कम/ज्यादा कर सकते हैं), 10 कटे हुए काजू, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 बारीक कटे बादाम और दाल भिगोने के लिए आधा कप पानी की जरूरत होगी.

बनाने की विधि

उड़द की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप उड़द की दाल को पानी में रातभर के लिए भिगोकर रखें. इसके बाद सुबह को भीगी हुई दाल में थोड़ा और पानी मिक्स करें और दरदरा पीस लें. इसके बाद आप गैस जलाएं और कड़ाही को गर्म करने के लिए रखें. जब कड़ाही गर्म हो जाए तो आप उसमें घी डालें और गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए तो दाल का पेस्ट डालें और मीडियम आंच पर चलाते हुए भून लें. इसके बाद जब दाल का पेस्ट सुनहरा हो जाए तो आप इसमें दूध और चीनी मिक्स कर दें. अब आप हलवा गाढ़ा होने तक चलाते रहें.

ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें

जब हलवा गाढ़ा हो जाए और खुशबू आने लगे तो आप उसमें काजू और बादाम डालें. कटे हुए काजू बादाम को डालकर 5 मिनट के लिए और पकाएं. जब हलवा तैयार हो जाए तो आखिर में आप इलायची पाउडर डालें और गरमा गर्म परोसें. जब आप प्लेट में हलवा परोसें तो ऊपर से काजू बादाम डालकर सजा सकते हैं. इसके अलावा आप केसर भी डाल सकते हैं. ये हलवा डिलीवरी के बाद रिकवरी में काफी फायदेमंद हो सकता है.

