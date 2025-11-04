Advertisement
trendingNow12987822
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिल को बीमार कर रही हैं ये चीजें! तेल से ज्यादा खतरनाक है इनका रोजाना इस्तेमाल

Heart Attack Cause Unhealthy Foods: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कई लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं और तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं. आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी हार्ट से जुरी दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं. दिल की बीमारियों का कारण आजकल केवल तेल या कॉलेस्ट्रोल ही नहीं बल्कि कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझ कर खा रहे हैं.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल को बीमार कर रही हैं ये चीजें! तेल से ज्यादा खतरनाक है इनका रोजाना इस्तेमाल

आजकल के दौर में हार्ट अटैक सिर्फ उम्र या वजन से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि अब ये हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. कई लोगों की खराब लाइफस्टाइल और खानपान भी दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है. आजकल सिर्फ तेल या कॉलेस्ट्रोल ही नहीं बल्कि कई ऐसे फूड आइटम भी हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर रोज खाते हैं. ये फूड आइटम्स अंदर से दिल को कमजोर करने का काम करते हैं और कम उम्र में भी लोगों को हार्ट से संबंधित दिक्कते होने लगती हैं. 

डिब्बाबंद स्नैक्स
एक समय था जब लोग मानते थे कि हार्ट अटैक सिर्फ ज्यादा तेल या घी खाने वालों को होता है. पर आजकल की खानपान की आदतें और फूड प्रोसेसिंग का तरीका दिल के लिए बेहद हानिकारक हो गया है. आजकल बाजार में मिलने वाले कई पैक्ड फूड्स जैसे सॉस, केचअप, इंस्टेंट नूडल्स और डिब्बाबंद स्नैक्स में नमक, प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है जो धीरे धीरे लोगों की नसों को ब्लॉक करने लगते हैं. 

शुगर फ्री ड्रिंक्स
कई रिसर्च के मुताबिक लोग फिटनेस के नाम पर भी कई बार गलत चीजें चुन लेते हैं. शुगर फ्री ड्रिंक्स को बहुत से लोग हेल्दी समझ कर इसका सेवन कर लेते हैं जबकि इनमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर दिल की सेहत पर बेहद खतरनाक असर डालता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्दी ब्रेड और बिस्कुट
आजकल बाजार में हेल्दी ब्रेड और बिस्कुट के नाम पर बहुत से ब्रांड मल्टीग्रेन बिस्किट्स में भी रिफाइंड, मैदा और हिडन शुगर मौजूद होती है जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर हार्ट पर दबाव डालती है. ये चीजें आजकल बहुत से लोग हेल्दी समझ कर का रहे हैं पर ज्यादा सेवन करे की वजह से लोगों को दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

एक्सेस सॉल्ट 
एक्सेस सॉल्ट इनटेक यानी बेहद ज्यादा नमक का सेवन करने से भी लोगों को दिल से जुड़ी दिक्कते होने लगती है. लोग सोचते हैं कि अगर वे तेल कम खा रहे हैं तो सब कुछ सही है लेकिन नमक भी दिल का उतना ही बड़ा दुश्मन है. पैक्ड सूप, अचार, नमकीन और चिप्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे दिल कमजोर होने लगता है.

फास्ट फूड और रेडी टू ईट आइटम्स
कम उम्र के लोगों में फास्ट फूड और रेडी टू ईट आइटम्स भी आज के समय में हार्ट डिजीज के बड़े कारण बन चुके हैं. इनमें ट्रांस फैट हो होता ही साथ ही ज्यादा कैलोरी और कम न्यूट्रिशन होता है. बर्गर, पिज्जा और फ्राइड स्नैक्स जैसे फूड्स तुरंत एनर्जी देते हैं लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल घटा देते हैं. यही वजह है कि कम उम्र में भी आजकल हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

heart attack causeunhealthy foods heart health

Trending news

नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा