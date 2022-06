Heart Attack Patient: हार्ट के मरीजों के लिए जरूरी है सोने का सही समय, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी

Heart Attack Patient: हार्ट को फिट रखने के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. माना जाता है कि रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको सोना चाहिए. हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए यह सोने का सही समय है. एक रिसर्च में 43 और 79 वर्ष की आयु के बीच 88,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था. इस दौरान इन लोगों के सोने के समय और जागने के समय इकट्ठा किया गया.

हार्ट के मरीजों पर किया गया रिसर्च

इसके अलावा इनकी जीवन शैली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया. इस आधार पर यह दावा किया गया है.इस दौरान इन लोगों के सोने के समय और जागने के समय इकट्ठा किया गया. इसके अलावा इनकी जीवन शैली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया. इस आधार पर यह दावा किया गया है.

हार्ट को फिट रखना बेहद जरूरी

खराब खान-पान और लाइफस्टाइल के चलते देश में हार्ट अटैक (Risk of heart diseases) की दिक्कत बढ़ रही है. क्या आप जानते हैं कि हार्ट को फिट रखने के लिए पौष्टिक खान-पान के अलावा अच्छी नींद लेना (Right Bedtime For Heart Health) भी जरूरी है. नींद कम लेने के चलते हार्ट संबंधित बीमारियों (Lack of sleep increase heart disease) के अलावा मोटापा (obesity) और टाइप-2 डायबिटीज (Type-2 diabetes) आपको घेरने लगती है. ऐसे में हार्ट को फिट रखना बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)