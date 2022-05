Heart Attack Risk: इन लोगों को होता है हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा, जरूर अपनाएं ये सावधानियां

How To Keep Heart Healthy: सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए दिल का सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है वरना कई बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा, आइए जानते हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए क्या किया जा सकता है.